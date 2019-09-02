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"الإعلام" الأولى حكوميًّا في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية

الوزارة استطاعت تحقيق نسبة 87.85% في مؤشر مستوى النضج

حققت وزارة الإعلام المركزَ الأول في ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية؛ من أصل 167 جهة حكومية، بنسبة 87.85% في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية "عالية التأثير" إلكترونيًّا؛ وذلك بحسب التقرير الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" للربع الثاني لعام 2019م.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام الدكتور عادل بن محمد السعيد، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، وأتمتة خدماتها بشكل كامل؛ تحقيقًا لرؤية التحول الوطني 2020، وبدعم وتوجيه مستمر من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.

وأفاد بأن الوزارة قدمت خلال الربع الثاني من عام 2019م، أكثر من 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين؛ منها 87 خدمة إلكترونية "تحولية/ تكاملية"، و20 خدمة إلكترونية إجرائية، في أنظمة فسوح الكتب والمطبوعات، وأنظمة التراخيص الإعلامية، والنشر الإلكتروني، والبلاغات الإعلامية، وغيرها من الأنظمة؛ حيث تتكامل هذه الأنظمة إلكترونيًّا مع 10 جهات حكومية؛ مما يسهم في تقديم الخدمة للمستفيد إلكترونيًّا وبدون مراجعة الوزارة وبشكل فوري.

وأوضح أن مؤشر ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، يقيس نسبة إسهام كل جهة حكومية في وصول خدماتها لأعلى مستوى نضج يمكن الوصول إليه من إجمالي الخدمات الرئيسية لجميع الجهات الحكومية.
ولفت النظر إلى أن ترتيب الجهات يكون بحسب نسبة المساهمة من الأكثر مساهمة إلى الأقل مساهمة، وترتيب النتائج تنازليًّا من الأعلى إلى الأقل، وعكست وزارة الإعلام بالمركز الأول كمية الخدمات المرصودة في نظام مرصد الخدمات الحكومية التي وصلت لأعلى مستوى نضج.
وأشار "السعيد" إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي، كما أنها حاليًا وبناءً على توجيه وزير الإعلام؛ تُولِي جُل اهتمامها للأنظمة والخدمات الإلكترونية الداخلية وتطويرها في المرحلة القادمة، رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.

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"الإعلام" الأولى حكوميًّا في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية
سبق

حققت وزارة الإعلام المركزَ الأول في ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية؛ من أصل 167 جهة حكومية، بنسبة 87.85% في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية "عالية التأثير" إلكترونيًّا؛ وذلك بحسب التقرير الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" للربع الثاني لعام 2019م.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام الدكتور عادل بن محمد السعيد، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، وأتمتة خدماتها بشكل كامل؛ تحقيقًا لرؤية التحول الوطني 2020، وبدعم وتوجيه مستمر من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.

وأفاد بأن الوزارة قدمت خلال الربع الثاني من عام 2019م، أكثر من 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين؛ منها 87 خدمة إلكترونية "تحولية/ تكاملية"، و20 خدمة إلكترونية إجرائية، في أنظمة فسوح الكتب والمطبوعات، وأنظمة التراخيص الإعلامية، والنشر الإلكتروني، والبلاغات الإعلامية، وغيرها من الأنظمة؛ حيث تتكامل هذه الأنظمة إلكترونيًّا مع 10 جهات حكومية؛ مما يسهم في تقديم الخدمة للمستفيد إلكترونيًّا وبدون مراجعة الوزارة وبشكل فوري.

وأوضح أن مؤشر ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، يقيس نسبة إسهام كل جهة حكومية في وصول خدماتها لأعلى مستوى نضج يمكن الوصول إليه من إجمالي الخدمات الرئيسية لجميع الجهات الحكومية.
ولفت النظر إلى أن ترتيب الجهات يكون بحسب نسبة المساهمة من الأكثر مساهمة إلى الأقل مساهمة، وترتيب النتائج تنازليًّا من الأعلى إلى الأقل، وعكست وزارة الإعلام بالمركز الأول كمية الخدمات المرصودة في نظام مرصد الخدمات الحكومية التي وصلت لأعلى مستوى نضج.
وأشار "السعيد" إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي، كما أنها حاليًا وبناءً على توجيه وزير الإعلام؛ تُولِي جُل اهتمامها للأنظمة والخدمات الإلكترونية الداخلية وتطويرها في المرحلة القادمة، رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
01:27 PM

"الإعلام" الأولى حكوميًّا في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية

الوزارة استطاعت تحقيق نسبة 87.85% في مؤشر مستوى النضج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت وزارة الإعلام المركزَ الأول في ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية؛ من أصل 167 جهة حكومية، بنسبة 87.85% في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية "عالية التأثير" إلكترونيًّا؛ وذلك بحسب التقرير الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" للربع الثاني لعام 2019م.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام الدكتور عادل بن محمد السعيد، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، وأتمتة خدماتها بشكل كامل؛ تحقيقًا لرؤية التحول الوطني 2020، وبدعم وتوجيه مستمر من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.

وأفاد بأن الوزارة قدمت خلال الربع الثاني من عام 2019م، أكثر من 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين؛ منها 87 خدمة إلكترونية "تحولية/ تكاملية"، و20 خدمة إلكترونية إجرائية، في أنظمة فسوح الكتب والمطبوعات، وأنظمة التراخيص الإعلامية، والنشر الإلكتروني، والبلاغات الإعلامية، وغيرها من الأنظمة؛ حيث تتكامل هذه الأنظمة إلكترونيًّا مع 10 جهات حكومية؛ مما يسهم في تقديم الخدمة للمستفيد إلكترونيًّا وبدون مراجعة الوزارة وبشكل فوري.

وأوضح أن مؤشر ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، يقيس نسبة إسهام كل جهة حكومية في وصول خدماتها لأعلى مستوى نضج يمكن الوصول إليه من إجمالي الخدمات الرئيسية لجميع الجهات الحكومية.
ولفت النظر إلى أن ترتيب الجهات يكون بحسب نسبة المساهمة من الأكثر مساهمة إلى الأقل مساهمة، وترتيب النتائج تنازليًّا من الأعلى إلى الأقل، وعكست وزارة الإعلام بالمركز الأول كمية الخدمات المرصودة في نظام مرصد الخدمات الحكومية التي وصلت لأعلى مستوى نضج.
وأشار "السعيد" إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي، كما أنها حاليًا وبناءً على توجيه وزير الإعلام؛ تُولِي جُل اهتمامها للأنظمة والخدمات الإلكترونية الداخلية وتطويرها في المرحلة القادمة، رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.

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