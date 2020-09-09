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"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير صحة بريطانيا يعلق على قرار "أسترا زينيكا" بوقف التجارب على لقاح كورونا

قرار شريك "أكسفورد" جاء بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يفسّر"

رأى وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن قرار "أسترا زينيكا" وقف تجارب لقاح لفيروس كورونا يمثل تحدياً، لكنه لن يعيق بالضرورة جهود تطوير لقاح.

وقال "هانكوك" عبر قناة "سكاي نيوز" عندما سئل عن التوقف في التجربة: من الواضح أنه تحدٍّ لهذه التجربة الخاصة للقاح.. إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا للقاح أكسفورد.

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في عملية تطوير اللقاح، قال الوزير البريطاني: ليس بالضرورة، فالأمر يعتمد على ما وجدوه في التحقيقات والاختبارات.

وكانت "آسترا زينيكا" البريطانية-السويدية شريكة جامعة أكسفورد البريطانية قد أعلنت تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد كوفيد-19 في عدة دول في العالم منها بريطانيا والولايات المتحدة بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يُفسّر".


ومن المقرر أن تعلق التجارب إلى حين تقييم لجنة مستقلة للعارض، دون الكشف عن تفاصيله.

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

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وزير صحة بريطانيا يعلق على قرار "أسترا زينيكا" بوقف التجارب على لقاح كورونا
سبق

رأى وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن قرار "أسترا زينيكا" وقف تجارب لقاح لفيروس كورونا يمثل تحدياً، لكنه لن يعيق بالضرورة جهود تطوير لقاح.

وقال "هانكوك" عبر قناة "سكاي نيوز" عندما سئل عن التوقف في التجربة: من الواضح أنه تحدٍّ لهذه التجربة الخاصة للقاح.. إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا للقاح أكسفورد.

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في عملية تطوير اللقاح، قال الوزير البريطاني: ليس بالضرورة، فالأمر يعتمد على ما وجدوه في التحقيقات والاختبارات.

وكانت "آسترا زينيكا" البريطانية-السويدية شريكة جامعة أكسفورد البريطانية قد أعلنت تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد كوفيد-19 في عدة دول في العالم منها بريطانيا والولايات المتحدة بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يُفسّر".


ومن المقرر أن تعلق التجارب إلى حين تقييم لجنة مستقلة للعارض، دون الكشف عن تفاصيله.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
04:01 PM

وزير صحة بريطانيا يعلق على قرار "أسترا زينيكا" بوقف التجارب على لقاح كورونا

قرار شريك "أكسفورد" جاء بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يفسّر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأى وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن قرار "أسترا زينيكا" وقف تجارب لقاح لفيروس كورونا يمثل تحدياً، لكنه لن يعيق بالضرورة جهود تطوير لقاح.

وقال "هانكوك" عبر قناة "سكاي نيوز" عندما سئل عن التوقف في التجربة: من الواضح أنه تحدٍّ لهذه التجربة الخاصة للقاح.. إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا للقاح أكسفورد.

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في عملية تطوير اللقاح، قال الوزير البريطاني: ليس بالضرورة، فالأمر يعتمد على ما وجدوه في التحقيقات والاختبارات.

وكانت "آسترا زينيكا" البريطانية-السويدية شريكة جامعة أكسفورد البريطانية قد أعلنت تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد كوفيد-19 في عدة دول في العالم منها بريطانيا والولايات المتحدة بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يُفسّر".


ومن المقرر أن تعلق التجارب إلى حين تقييم لجنة مستقلة للعارض، دون الكشف عن تفاصيله.

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