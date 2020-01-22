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محطات وقود متحركة لخدمة العملاء.. "سبق" تكشف التفاصيل

دون الحاجة للوصول للمحطة أو قطع مسافات طويلة لتعبئة المركبة

انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى إلى زيادة مستوى الرفاهية للمواطن وزيادة مستوى جودة الحياة في المملكة، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار اشتراطات مراكز الخدمة التي تضمنت المحطات المتحركة (MOBILE) فئة (د) لغرض التسهيل على مستفيد الخدمة بإيصال خدمة الوقود الذي يرغب به دون الحاجة للوصول لمحطة الوقود أو لقطع مسافات طويلة لتعبئة المركبة بالوقود.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة أن تكون أماكن وقوف محطات الوقود المتحركة فئة (د) داخل محطات الوقود للفئتين (أ، ب) ولا يسمح بوقوفها أسفل المباني أو مواقف السيارات المغطاة أو الشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى أنه لا يسمح بخروج المركبات المتحركة في أوقات سير المواكب الرسمية وساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المواد والتجهيزات في المركبات المتحركة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وأن تكون متوافقة مع متطلبات واشتراطات الدفاع المدني للسلامة والوقاية من الحرائق.

جاء ذلك في تصريح تلقته "سبق" من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية المحطات المتحركة إيصال خدمة الوقود دون الحاجة للوصول لمحطة الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محطات وقود متحركة لخدمة العملاء.. "سبق" تكشف التفاصيل
سبق

انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى إلى زيادة مستوى الرفاهية للمواطن وزيادة مستوى جودة الحياة في المملكة، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار اشتراطات مراكز الخدمة التي تضمنت المحطات المتحركة (MOBILE) فئة (د) لغرض التسهيل على مستفيد الخدمة بإيصال خدمة الوقود الذي يرغب به دون الحاجة للوصول لمحطة الوقود أو لقطع مسافات طويلة لتعبئة المركبة بالوقود.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة أن تكون أماكن وقوف محطات الوقود المتحركة فئة (د) داخل محطات الوقود للفئتين (أ، ب) ولا يسمح بوقوفها أسفل المباني أو مواقف السيارات المغطاة أو الشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى أنه لا يسمح بخروج المركبات المتحركة في أوقات سير المواكب الرسمية وساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المواد والتجهيزات في المركبات المتحركة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وأن تكون متوافقة مع متطلبات واشتراطات الدفاع المدني للسلامة والوقاية من الحرائق.

جاء ذلك في تصريح تلقته "سبق" من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:34 AM

محطات وقود متحركة لخدمة العملاء.. "سبق" تكشف التفاصيل

دون الحاجة للوصول للمحطة أو قطع مسافات طويلة لتعبئة المركبة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,092

انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى إلى زيادة مستوى الرفاهية للمواطن وزيادة مستوى جودة الحياة في المملكة، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار اشتراطات مراكز الخدمة التي تضمنت المحطات المتحركة (MOBILE) فئة (د) لغرض التسهيل على مستفيد الخدمة بإيصال خدمة الوقود الذي يرغب به دون الحاجة للوصول لمحطة الوقود أو لقطع مسافات طويلة لتعبئة المركبة بالوقود.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة أن تكون أماكن وقوف محطات الوقود المتحركة فئة (د) داخل محطات الوقود للفئتين (أ، ب) ولا يسمح بوقوفها أسفل المباني أو مواقف السيارات المغطاة أو الشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى أنه لا يسمح بخروج المركبات المتحركة في أوقات سير المواكب الرسمية وساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المواد والتجهيزات في المركبات المتحركة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وأن تكون متوافقة مع متطلبات واشتراطات الدفاع المدني للسلامة والوقاية من الحرائق.

جاء ذلك في تصريح تلقته "سبق" من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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