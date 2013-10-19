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مع التخفيف.. "السميح": ارتفاع مؤشرات الإيواء بفنادق مكة.. 250 ألف غرفة جاهزة

توقّع زيادة الحراك التجاري بالمطاعم والتسوّق مع رفع الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام

توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح؛ ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وزيادة الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام من انتعاش الحركة الاقتصادية، وتوافد عديد من الزوّار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وقال "السميح": يعمل نحو ٢٠٠ شركة ومؤسسة عمرة خلال موسم العمرة الحالي في تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة والوجود والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ٢٥٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرّمة بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج.

وختم بقوله: شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسرٍ وسهولة، في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة ويسر وسهولة.

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مع التخفيف.. "السميح": ارتفاع مؤشرات الإيواء بفنادق مكة.. 250 ألف غرفة جاهزة
سبق

توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح؛ ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وزيادة الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام من انتعاش الحركة الاقتصادية، وتوافد عديد من الزوّار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وقال "السميح": يعمل نحو ٢٠٠ شركة ومؤسسة عمرة خلال موسم العمرة الحالي في تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة والوجود والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ٢٥٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرّمة بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج.

وختم بقوله: شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسرٍ وسهولة، في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة ويسر وسهولة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
12:11 PM

مع التخفيف.. "السميح": ارتفاع مؤشرات الإيواء بفنادق مكة.. 250 ألف غرفة جاهزة

توقّع زيادة الحراك التجاري بالمطاعم والتسوّق مع رفع الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح؛ ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وزيادة الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام من انتعاش الحركة الاقتصادية، وتوافد عديد من الزوّار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وقال "السميح": يعمل نحو ٢٠٠ شركة ومؤسسة عمرة خلال موسم العمرة الحالي في تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة والوجود والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ٢٥٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرّمة بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج.

وختم بقوله: شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسرٍ وسهولة، في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة ويسر وسهولة.

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