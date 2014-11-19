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حادث تصادم يخلّف 9 إصابات بـ"سبت شمران" في مكة

الهلال الأحمر باشر الموقع ونقل المصابين إلى المستشفيات

أصيب تسعة أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بـ"سبت شمران" في منطقة مكة المكرمة؛ ووصفت حالة ستة من المصابين بأنها خطيرة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الخميس، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم في سبت شمران، أسفر عن عدد من الاصابات.

وفور تلقي البلاغ، انطلقت فرقة مركز إسعاف العرضيات التابع لمنطقة مكة المكرمة تدعمها فرق من مركز إسعاف المخواة وفرقة من مركز إسعاف غامد الزناد وفرقة من مركز إسعاف المجاردة وفرقة تابعة لوزارة الصحة، الموقع.

وتبين وجود تسعة مصابين، ست حالات خطيرة وثلاث حالات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل الحالات التسع للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ودعت هيئة الهلال الأحمر الجميع إلى توخي الحذر والتزام القيادة الآمنة، واستخدام تطبيق "أسعفني" عند التعامل مع الحالات الإسعافية لضمان سهولة الوصول.

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حادث تصادم يخلّف 9 إصابات بـ"سبت شمران" في مكة
سبق

أصيب تسعة أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بـ"سبت شمران" في منطقة مكة المكرمة؛ ووصفت حالة ستة من المصابين بأنها خطيرة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الخميس، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم في سبت شمران، أسفر عن عدد من الاصابات.

وفور تلقي البلاغ، انطلقت فرقة مركز إسعاف العرضيات التابع لمنطقة مكة المكرمة تدعمها فرق من مركز إسعاف المخواة وفرقة من مركز إسعاف غامد الزناد وفرقة من مركز إسعاف المجاردة وفرقة تابعة لوزارة الصحة، الموقع.

وتبين وجود تسعة مصابين، ست حالات خطيرة وثلاث حالات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل الحالات التسع للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ودعت هيئة الهلال الأحمر الجميع إلى توخي الحذر والتزام القيادة الآمنة، واستخدام تطبيق "أسعفني" عند التعامل مع الحالات الإسعافية لضمان سهولة الوصول.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
04:59 PM

حادث تصادم يخلّف 9 إصابات بـ"سبت شمران" في مكة

الهلال الأحمر باشر الموقع ونقل المصابين إلى المستشفيات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أصيب تسعة أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بـ"سبت شمران" في منطقة مكة المكرمة؛ ووصفت حالة ستة من المصابين بأنها خطيرة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الخميس، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم في سبت شمران، أسفر عن عدد من الاصابات.

وفور تلقي البلاغ، انطلقت فرقة مركز إسعاف العرضيات التابع لمنطقة مكة المكرمة تدعمها فرق من مركز إسعاف المخواة وفرقة من مركز إسعاف غامد الزناد وفرقة من مركز إسعاف المجاردة وفرقة تابعة لوزارة الصحة، الموقع.

وتبين وجود تسعة مصابين، ست حالات خطيرة وثلاث حالات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل الحالات التسع للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ودعت هيئة الهلال الأحمر الجميع إلى توخي الحذر والتزام القيادة الآمنة، واستخدام تطبيق "أسعفني" عند التعامل مع الحالات الإسعافية لضمان سهولة الوصول.

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