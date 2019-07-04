رسمياً.. عبدالرحمن العبود لاعباً اتحادياً لأربع سنوات

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رسمياً تعاقده مع اللاعب عبدالرحمن العبود لمدة أربعة أعوام قادماً من نادي الاتفاق للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وجرت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن عصام كعكي ووكيل أعمال اللاعب.

وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الحبيبة.

ويشار أن عملية انتقال عبدالرحمن العبود إلى الاتحاد صاحبتها بعض التعقيدات، لا سيما بعد أن أبلغت إدارة الاتفاق اللاعب بالعودة من المطار لعدم التزام نادي الاتحاد بتحويل قيمة الصفقة، قبل أن يتدخل أنمار الحائلي بشكل سريع وينهي المشكلة.

...........

معسكر تحضيري لمنافسات "المقبل" يستمر 25 يومًا.. و"بيرجوفيتش" يلتحق هناك

"العميد" يطير إلى لندن في 4 مواجهات.. صفقة "العبود" تحسم والتخلي عن 3

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مدينة جدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، متوجهة لمدينة لندن؛ وذلك لإقامة المعسكر التحضيري لمنافسات الموسم المقبل، والذي يمتد لخمسة وعشرين يومًا، يتخلله أربع مواجهات ودية؛ على أن تنتقل البعثة لمدينة دبي الإماراتية لإقامة معسكر مدته عشرة أيام يتخلله مواجهة ودية واحدة لتجهيز الفريق للقاء "ذوب آهن" الإيراني والتي سيستهل بها الاتحاد مواجهات موسمه الجديد.

وقد ضمّت البعثة المغادرة رئيسَ النادي "أنمار" الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، والمدير الفني لويس سييرا وطاقمه الفني ومدير الفريق أسامه المولد واللاعبين: جوناس سوزا، وماثيو جورمان، ورومارينهو وكارلوس فيلانوفا، وسيكو سانوجو، وفواز القرني، وأكان النجار، وأمين بخاري، وجابر عيسى، وزياد المولد، وعون البيشي، وعمار الدحيم، وحمدان الشمراني، ومنصور الحربي، وعبدالله العمار، وسعود عبدالحميد، وطارق عبدالله، وعبدالإله المالكي -المنضم حديثًا- وخالد السميري، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالعزيز العرياني.

فيما سيلتحق المحترف الصربي ألكسندر بيرجوفيتش بالفريق، فور وصول البعثة العاصمة البريطانية لندن مباشرة وزميلاه كريم الأحمدي، ومروان دا كوستا حال الفراغ من مهمتها الوطنية مع منتخب المغرب.

من جهة أخرى، أنهت إدارة الفريق كامل إجراءات نقل خدمات عبدالرحمن العبود لاعب فريق الاتفاق لنظيره الاتحاد، ومن المتوقع إعلان الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة؛ على أن يلتحق اللاعب بالبعثة خلال اليومين القادمين.

على صعيد متصل، أكد أحمد كعكي، أن المشاورات مع الجهاز الفني، تشير إلى أن المدرب سيستغني عن لاعبين إلى ثلاثة من أجانب الموسم الماضي؛ فيما تعمل الإدارة في أكثر من اتجاه لحسم عدد من الصفقات المحلية لتدعيم الفريق وسيعلن عنها في حينها.