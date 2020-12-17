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"إنستجرام" يطوّر تقنيةً تضبط أي محتوى مزيف تلقائيًّا

ضِمن مبادرة كبرى من "فيسبوك" للتحقق من المعلومات

كشفت تقارير صحفية، أن تطبيق التواصل المصور "إنستجرام"، طوّر تقنية جديدة يمكنها ضبط كل ما هو "مزيف" بصورة تلقائية.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا يشير فيه إلى تطوير "إنستجرام" تقنية جديدة يمكنها كشف "المحتوى الخاطئ والمزيف"، الذي تمت مشاركته عبر "فيسبوك".

وأوضح "إنستجرام" أن تلك التقنية تأتي ضمن مبادرة كبرى من "فيسبوك"؛ للتحقق من المعلومات في جميع أنحاء العالم.

وتعمل تلك التقنية على كشف أي مشاركات تحوي معلومات "مزيفة"، تم ضبطها في السابق من "فيسبوك"، أو تم الكشف عنها من "أداة التحقق" الجديدة على إنستجرام.

وبمجرد كشف تلك المشاركة التي بها "محتوى مزيف"، يتم توجيه المستخدم إما بحذفها أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر.

وتبدأ عقوبات "إنستجرام" من حظر النشر على التطبيق لفترة من الوقت، وحظر التعليق أو الرد على التعليقات، إلى وقف الحساب نفسه لفترة أو حظر الحساب بصورة نهائية.

إنستجرام تطوير تقنية جديدة

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"إنستجرام" يطوّر تقنيةً تضبط أي محتوى مزيف تلقائيًّا
سبق

كشفت تقارير صحفية، أن تطبيق التواصل المصور "إنستجرام"، طوّر تقنية جديدة يمكنها ضبط كل ما هو "مزيف" بصورة تلقائية.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا يشير فيه إلى تطوير "إنستجرام" تقنية جديدة يمكنها كشف "المحتوى الخاطئ والمزيف"، الذي تمت مشاركته عبر "فيسبوك".

وأوضح "إنستجرام" أن تلك التقنية تأتي ضمن مبادرة كبرى من "فيسبوك"؛ للتحقق من المعلومات في جميع أنحاء العالم.

وتعمل تلك التقنية على كشف أي مشاركات تحوي معلومات "مزيفة"، تم ضبطها في السابق من "فيسبوك"، أو تم الكشف عنها من "أداة التحقق" الجديدة على إنستجرام.

وبمجرد كشف تلك المشاركة التي بها "محتوى مزيف"، يتم توجيه المستخدم إما بحذفها أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر.

وتبدأ عقوبات "إنستجرام" من حظر النشر على التطبيق لفترة من الوقت، وحظر التعليق أو الرد على التعليقات، إلى وقف الحساب نفسه لفترة أو حظر الحساب بصورة نهائية.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:29 AM

"إنستجرام" يطوّر تقنيةً تضبط أي محتوى مزيف تلقائيًّا

ضِمن مبادرة كبرى من "فيسبوك" للتحقق من المعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية، أن تطبيق التواصل المصور "إنستجرام"، طوّر تقنية جديدة يمكنها ضبط كل ما هو "مزيف" بصورة تلقائية.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا يشير فيه إلى تطوير "إنستجرام" تقنية جديدة يمكنها كشف "المحتوى الخاطئ والمزيف"، الذي تمت مشاركته عبر "فيسبوك".

وأوضح "إنستجرام" أن تلك التقنية تأتي ضمن مبادرة كبرى من "فيسبوك"؛ للتحقق من المعلومات في جميع أنحاء العالم.

وتعمل تلك التقنية على كشف أي مشاركات تحوي معلومات "مزيفة"، تم ضبطها في السابق من "فيسبوك"، أو تم الكشف عنها من "أداة التحقق" الجديدة على إنستجرام.

وبمجرد كشف تلك المشاركة التي بها "محتوى مزيف"، يتم توجيه المستخدم إما بحذفها أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر.

وتبدأ عقوبات "إنستجرام" من حظر النشر على التطبيق لفترة من الوقت، وحظر التعليق أو الرد على التعليقات، إلى وقف الحساب نفسه لفترة أو حظر الحساب بصورة نهائية.

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