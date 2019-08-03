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شاهد .. "مسرحي" يحصد فضية بطولة العالم للشباب لألعاب القوى

لاعب المنتخب السعودي من ذوي الإعاقة حلّ ثانياً في سباق 200 متر

حقّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العدّاء أسامة مسرحي؛ المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر، ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية.

ووفق ما أعلنته اليوم، اللجنة الأولمبية السعودية، فقد استطاع اللاعب السعودي "مسرحي"؛ أن يحقق زمناً "56 : 26 ثانية"، وهو يعد رقماً شخصياً جديداً له.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. "مسرحي" يحصد فضية بطولة العالم للشباب لألعاب القوى
سبق

حقّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العدّاء أسامة مسرحي؛ المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر، ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية.

ووفق ما أعلنته اليوم، اللجنة الأولمبية السعودية، فقد استطاع اللاعب السعودي "مسرحي"؛ أن يحقق زمناً "56 : 26 ثانية"، وهو يعد رقماً شخصياً جديداً له.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
01:12 PM

شاهد .. "مسرحي" يحصد فضية بطولة العالم للشباب لألعاب القوى

لاعب المنتخب السعودي من ذوي الإعاقة حلّ ثانياً في سباق 200 متر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العدّاء أسامة مسرحي؛ المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر، ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية.

ووفق ما أعلنته اليوم، اللجنة الأولمبية السعودية، فقد استطاع اللاعب السعودي "مسرحي"؛ أن يحقق زمناً "56 : 26 ثانية"، وهو يعد رقماً شخصياً جديداً له.

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