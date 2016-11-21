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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن عدة مواقع استراتيجية في الحديدة

كبد الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، تحرير عدة مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأوضحت الألوية في بيان نشرته على موقعها، أن القوات المشتركة نفذت عملية هجوم على المستوى التكتيكي المنظم لتأمين مدينة حيس، تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددًا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة.

وأضافت أن بين هذه المواقع جبل المغارب في مديرية جبل راس وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس في محافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة في محافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج في مديرية حيس بالحديدة.

وبينت أن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن عدة مواقع استراتيجية في الحديدة
سبق

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، تحرير عدة مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأوضحت الألوية في بيان نشرته على موقعها، أن القوات المشتركة نفذت عملية هجوم على المستوى التكتيكي المنظم لتأمين مدينة حيس، تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددًا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة.

وأضافت أن بين هذه المواقع جبل المغارب في مديرية جبل راس وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس في محافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة في محافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج في مديرية حيس بالحديدة.

وبينت أن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
02:59 PM

الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن عدة مواقع استراتيجية في الحديدة

كبد الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، تحرير عدة مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأوضحت الألوية في بيان نشرته على موقعها، أن القوات المشتركة نفذت عملية هجوم على المستوى التكتيكي المنظم لتأمين مدينة حيس، تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددًا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة.

وأضافت أن بين هذه المواقع جبل المغارب في مديرية جبل راس وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس في محافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة في محافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج في مديرية حيس بالحديدة.

وبينت أن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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