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المغرب.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 122 حالة

وقْف حركة القطارات ومنع النقل العام بين المدن

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 122 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد كشفت أمس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، بمدينة خريبكة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4 حالات.

وقرر المغرب، السبت الماضي، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 122 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 122 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد كشفت أمس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، بمدينة خريبكة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4 حالات.

وقرر المغرب، السبت الماضي، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:54 PM

المغرب.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 122 حالة

وقْف حركة القطارات ومنع النقل العام بين المدن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 122 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد كشفت أمس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، بمدينة خريبكة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4 حالات.

وقرر المغرب، السبت الماضي، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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