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مبعوثا الأمم المتحدة وأمريكا بشأن اليمن يناقشان وقف إطلاق النار

استعرضا جهودهما الأخيرة

اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ مجدداً، اليوم (الأربعاء)، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن المبعوثين ناقشا الخطوات الأخيرة التي اتخذاها، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار بالتوافق مع خطة الأمم المتحدة الخاصة باليمن.

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مبعوثا الأمم المتحدة وأمريكا بشأن اليمن يناقشان وقف إطلاق النار
سبق

اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ مجدداً، اليوم (الأربعاء)، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن المبعوثين ناقشا الخطوات الأخيرة التي اتخذاها، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار بالتوافق مع خطة الأمم المتحدة الخاصة باليمن.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
07:39 PM

مبعوثا الأمم المتحدة وأمريكا بشأن اليمن يناقشان وقف إطلاق النار

استعرضا جهودهما الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ مجدداً، اليوم (الأربعاء)، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن المبعوثين ناقشا الخطوات الأخيرة التي اتخذاها، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار بالتوافق مع خطة الأمم المتحدة الخاصة باليمن.

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