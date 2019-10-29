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أمير مكة يتوّج الفائزين بجائزة "عبدالله الفيصل" في دورتها الأولى .. غدًا

يدشن تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله

يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، الأمير خالد الفيصل، مساء غد الأربعاء؛ الشعراء الثلاثة الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى، بفندق الريتز كارلتون بجدة.

وتفصيلًا: يقوم الأمير خالد الفيصل بتكريم كلٍّ من: الأمير محمد العبدالله الفيصل - رحمه الله -، والشيخة الدكتورة سعاد بنت محمد الصباح، والدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وأحمد عيد؛ لإسهاماتهم في توثيق تجربة الأمير عبدالله الفيصل الشعرية عبر عدد من الدراسات والإصدارات.

ويأتي ذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، وقرابة ٤٠٠ من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.


ويسلم أمير المنطقة الفائزين جوائز في فروعها الثلاثة: (الشعر العربي، الشعر المسرحي، الشعر المغنى)؛ حيث فاز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى كلٌّ من: الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.

وفي غضون ذلك يدشن الأمير خالد الفيصل، تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله ويتناول قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول، وحالة الشعر العربي الراهنة، والشعر العربي في المشهد العالمي، وقد شارك في إعداده 30 باحثاً، وبلغ إجمالي عدد صفحاته قرابة 750 صفحة.

ويُطلق أمير منطقة مكة المكرمة الموسم الثاني لجائزة الأمير عبدالله الفيصل، فيما سيتخلل الحفل عمل نثري عن الأمير عبدالله الفيصل -يرحمه الله- وفاصل غنائي للفنان أكرم مطر.

يشار إلى أن الموسم المقبل (الثاني) لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي؛ يشهد استحداث فرعٍ جديد للجائزة، بقيمة نصف مليون ريال، مخصص للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين الثانوية والبكالوريوس؛ تشجيعاً وتحفيزاً لهم، على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال، والثاني 200 ألف ريال، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليوناً ونصف المليون ريال.

أمير مكة جائزة "عبدالله الفيصل" أكاديمية الشعر العربي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير مكة يتوّج الفائزين بجائزة "عبدالله الفيصل" في دورتها الأولى .. غدًا
سبق

يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، الأمير خالد الفيصل، مساء غد الأربعاء؛ الشعراء الثلاثة الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى، بفندق الريتز كارلتون بجدة.

وتفصيلًا: يقوم الأمير خالد الفيصل بتكريم كلٍّ من: الأمير محمد العبدالله الفيصل - رحمه الله -، والشيخة الدكتورة سعاد بنت محمد الصباح، والدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وأحمد عيد؛ لإسهاماتهم في توثيق تجربة الأمير عبدالله الفيصل الشعرية عبر عدد من الدراسات والإصدارات.

ويأتي ذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، وقرابة ٤٠٠ من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.


ويسلم أمير المنطقة الفائزين جوائز في فروعها الثلاثة: (الشعر العربي، الشعر المسرحي، الشعر المغنى)؛ حيث فاز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى كلٌّ من: الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.

وفي غضون ذلك يدشن الأمير خالد الفيصل، تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله ويتناول قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول، وحالة الشعر العربي الراهنة، والشعر العربي في المشهد العالمي، وقد شارك في إعداده 30 باحثاً، وبلغ إجمالي عدد صفحاته قرابة 750 صفحة.

ويُطلق أمير منطقة مكة المكرمة الموسم الثاني لجائزة الأمير عبدالله الفيصل، فيما سيتخلل الحفل عمل نثري عن الأمير عبدالله الفيصل -يرحمه الله- وفاصل غنائي للفنان أكرم مطر.

يشار إلى أن الموسم المقبل (الثاني) لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي؛ يشهد استحداث فرعٍ جديد للجائزة، بقيمة نصف مليون ريال، مخصص للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين الثانوية والبكالوريوس؛ تشجيعاً وتحفيزاً لهم، على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال، والثاني 200 ألف ريال، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليوناً ونصف المليون ريال.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
08:35 PM

أمير مكة يتوّج الفائزين بجائزة "عبدالله الفيصل" في دورتها الأولى .. غدًا

يدشن تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، الأمير خالد الفيصل، مساء غد الأربعاء؛ الشعراء الثلاثة الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى، بفندق الريتز كارلتون بجدة.

وتفصيلًا: يقوم الأمير خالد الفيصل بتكريم كلٍّ من: الأمير محمد العبدالله الفيصل - رحمه الله -، والشيخة الدكتورة سعاد بنت محمد الصباح، والدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وأحمد عيد؛ لإسهاماتهم في توثيق تجربة الأمير عبدالله الفيصل الشعرية عبر عدد من الدراسات والإصدارات.

ويأتي ذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، وقرابة ٤٠٠ من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.


ويسلم أمير المنطقة الفائزين جوائز في فروعها الثلاثة: (الشعر العربي، الشعر المسرحي، الشعر المغنى)؛ حيث فاز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى كلٌّ من: الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.

وفي غضون ذلك يدشن الأمير خالد الفيصل، تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله ويتناول قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول، وحالة الشعر العربي الراهنة، والشعر العربي في المشهد العالمي، وقد شارك في إعداده 30 باحثاً، وبلغ إجمالي عدد صفحاته قرابة 750 صفحة.

ويُطلق أمير منطقة مكة المكرمة الموسم الثاني لجائزة الأمير عبدالله الفيصل، فيما سيتخلل الحفل عمل نثري عن الأمير عبدالله الفيصل -يرحمه الله- وفاصل غنائي للفنان أكرم مطر.

يشار إلى أن الموسم المقبل (الثاني) لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي؛ يشهد استحداث فرعٍ جديد للجائزة، بقيمة نصف مليون ريال، مخصص للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين الثانوية والبكالوريوس؛ تشجيعاً وتحفيزاً لهم، على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال، والثاني 200 ألف ريال، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليوناً ونصف المليون ريال.

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