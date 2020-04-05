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شاهد.. شوارع وقرى مراكز شقراء خالية أثناء منع التجول

"شرطة أشيقر والقصب" كثقتا جهودهما.. والتزام تام من المواطنين

وسط تواجد أمني مكثف خلت شوارع وميادين مراكز محافظة شقراء وقراها من المركبات والمارة؛ وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم الصادر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت "سبق" بجولة ميدانية على مراكز شقراء وقراها، حيث بدأت جولتها بمركز أشيقر ثم مراكز الفرعة والداهنة والجريفة والغرابة والعب، والتي يقوم بتغطيتها مخفر شرطة أشيقر، إذ شهدت تلك المراكز تواجد رجال الأمن وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ تطبيقاً للقرار الذي يأتي حرصاً على صحتهم وسلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يثبت إحساساً عالياً بالمسؤولية لدى الجميع.

واستمرت جولة "سبق" لمراكز المحافظة لتشمل مراكز القصب والمشاش والحريق والصوح والجوفان، ووثقت خلو الشوارع من المركبات والمارة، وسط تواجد لرجال الأمن من مخفر شرطة القصب في مداخل تلك المراكز وميادينها.

ووقف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، على تنفيذ منع التجول في مراكز المحافظة وقراها، وتفقد نقاط منع التجول والتزام الأهالي بتطبيق القرار، وأثنى على جهود رجال الأمن في جميع القطاعات وتواجدهم المكثف في الميادين والشوارع والطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظة وتلك المراكز والقرى.

وأشاد "البواردي" بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول تنفيذًا للأمر السامي الكريم، وقال إن "الأوامر السامية الكريمة لم تصدر إلا للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن، ونحن نقوم بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الكريمة بمتابعة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز".

وتابع: "قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول جاء من شدة حرصه واهتمامه البالغ بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

تواجد أمني محافظة شقراء قرار منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. شوارع وقرى مراكز شقراء خالية أثناء منع التجول
سبق

وسط تواجد أمني مكثف خلت شوارع وميادين مراكز محافظة شقراء وقراها من المركبات والمارة؛ وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم الصادر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت "سبق" بجولة ميدانية على مراكز شقراء وقراها، حيث بدأت جولتها بمركز أشيقر ثم مراكز الفرعة والداهنة والجريفة والغرابة والعب، والتي يقوم بتغطيتها مخفر شرطة أشيقر، إذ شهدت تلك المراكز تواجد رجال الأمن وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ تطبيقاً للقرار الذي يأتي حرصاً على صحتهم وسلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يثبت إحساساً عالياً بالمسؤولية لدى الجميع.

واستمرت جولة "سبق" لمراكز المحافظة لتشمل مراكز القصب والمشاش والحريق والصوح والجوفان، ووثقت خلو الشوارع من المركبات والمارة، وسط تواجد لرجال الأمن من مخفر شرطة القصب في مداخل تلك المراكز وميادينها.

ووقف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، على تنفيذ منع التجول في مراكز المحافظة وقراها، وتفقد نقاط منع التجول والتزام الأهالي بتطبيق القرار، وأثنى على جهود رجال الأمن في جميع القطاعات وتواجدهم المكثف في الميادين والشوارع والطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظة وتلك المراكز والقرى.

وأشاد "البواردي" بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول تنفيذًا للأمر السامي الكريم، وقال إن "الأوامر السامية الكريمة لم تصدر إلا للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن، ونحن نقوم بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الكريمة بمتابعة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز".

وتابع: "قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول جاء من شدة حرصه واهتمامه البالغ بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:16 PM

شاهد.. شوارع وقرى مراكز شقراء خالية أثناء منع التجول

"شرطة أشيقر والقصب" كثقتا جهودهما.. والتزام تام من المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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وسط تواجد أمني مكثف خلت شوارع وميادين مراكز محافظة شقراء وقراها من المركبات والمارة؛ وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم الصادر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت "سبق" بجولة ميدانية على مراكز شقراء وقراها، حيث بدأت جولتها بمركز أشيقر ثم مراكز الفرعة والداهنة والجريفة والغرابة والعب، والتي يقوم بتغطيتها مخفر شرطة أشيقر، إذ شهدت تلك المراكز تواجد رجال الأمن وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ تطبيقاً للقرار الذي يأتي حرصاً على صحتهم وسلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يثبت إحساساً عالياً بالمسؤولية لدى الجميع.

واستمرت جولة "سبق" لمراكز المحافظة لتشمل مراكز القصب والمشاش والحريق والصوح والجوفان، ووثقت خلو الشوارع من المركبات والمارة، وسط تواجد لرجال الأمن من مخفر شرطة القصب في مداخل تلك المراكز وميادينها.

ووقف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، على تنفيذ منع التجول في مراكز المحافظة وقراها، وتفقد نقاط منع التجول والتزام الأهالي بتطبيق القرار، وأثنى على جهود رجال الأمن في جميع القطاعات وتواجدهم المكثف في الميادين والشوارع والطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظة وتلك المراكز والقرى.

وأشاد "البواردي" بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول تنفيذًا للأمر السامي الكريم، وقال إن "الأوامر السامية الكريمة لم تصدر إلا للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن، ونحن نقوم بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الكريمة بمتابعة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز".

وتابع: "قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول جاء من شدة حرصه واهتمامه البالغ بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

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