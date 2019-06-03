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"قرقاش": تراجع قطر عن بياني القمتين يعود لفقدان السيادة وعدم المصداقية

تعليقًا على تحفظ الدوحة على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تعليقًا على تحفظ قطر على بياني القمتين: "يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة" حسب العربية.

وكانت قطر قد بدلت موقفها وأعلنت رفضها لبيان قمة مجلس التعاون والقمة العربية حيث أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.

وقال آل ثاني في تصريحات لوسيلة إعلام عربية، إن قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

وزعم الوزير القطري أنهم لم يتمعنوا في بياني قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.

واعتبر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن موقف قطر هو تحفظ على وحدة دول المجلس وعلى فقرات إدانة إيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرقاش": تراجع قطر عن بياني القمتين يعود لفقدان السيادة وعدم المصداقية
سبق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تعليقًا على تحفظ قطر على بياني القمتين: "يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة" حسب العربية.

وكانت قطر قد بدلت موقفها وأعلنت رفضها لبيان قمة مجلس التعاون والقمة العربية حيث أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.

وقال آل ثاني في تصريحات لوسيلة إعلام عربية، إن قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

وزعم الوزير القطري أنهم لم يتمعنوا في بياني قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.

واعتبر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن موقف قطر هو تحفظ على وحدة دول المجلس وعلى فقرات إدانة إيران.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:08 AM

"قرقاش": تراجع قطر عن بياني القمتين يعود لفقدان السيادة وعدم المصداقية

تعليقًا على تحفظ الدوحة على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
16,837

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تعليقًا على تحفظ قطر على بياني القمتين: "يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة" حسب العربية.

وكانت قطر قد بدلت موقفها وأعلنت رفضها لبيان قمة مجلس التعاون والقمة العربية حيث أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.

وقال آل ثاني في تصريحات لوسيلة إعلام عربية، إن قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

وزعم الوزير القطري أنهم لم يتمعنوا في بياني قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.

واعتبر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن موقف قطر هو تحفظ على وحدة دول المجلس وعلى فقرات إدانة إيران.

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