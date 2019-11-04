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المادة 77 تطل برأسها .. إلزام مستشفى بدفع 425 ألفاً مستحقات لطبيب سعودي

كانت قد أُنهيت خدماته في واقعة تعود لعام 2017 فتقدّم بشكوى لـ "الخلافات العمالية"

ألزمت الدائرتان الثانية والسابعة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، مستشفى حكومياً بالمحافظة، بدفع مبلغ 425 ألف ريال نهاية خدمة لطبيب سعودي تقدّم لها بشكوى ضدّ المستشفى يطالب فيه بمستحقاته التي رفض المستشفى دفعها، واعتبرت الهيئة قرارها نهائياً وواجب التنفيذ (تحتفظ "سبق" بصورة من القرار).

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017، حيث اتهم مدير الموارد البشرية بالمستشفى الطبيب بمخالفته اتفاقيات الشؤون القانونية، ورفضه الكشف على مريضٍ في مكان وجوده في مناسبتيْن مختلفتيْن وما صاحبه من تهديد ووعيد انتهى بإنهاء خدمات الطبيب، وفقاً للمادة 77 من نظام العمل والعمال.

من جانبه، تقدّم الطبيب عند تسلّمه الخطاب بشكوى للشرطة متهماً مدير الموارد البشرية بإيراد مفردات في نص الخطاب مخالفة للدين والعقل، وأُحيلت شكواه إلى الجهات المختصة.

الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية طبيب محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المادة 77 تطل برأسها .. إلزام مستشفى بدفع 425 ألفاً مستحقات لطبيب سعودي
سبق

ألزمت الدائرتان الثانية والسابعة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، مستشفى حكومياً بالمحافظة، بدفع مبلغ 425 ألف ريال نهاية خدمة لطبيب سعودي تقدّم لها بشكوى ضدّ المستشفى يطالب فيه بمستحقاته التي رفض المستشفى دفعها، واعتبرت الهيئة قرارها نهائياً وواجب التنفيذ (تحتفظ "سبق" بصورة من القرار).

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017، حيث اتهم مدير الموارد البشرية بالمستشفى الطبيب بمخالفته اتفاقيات الشؤون القانونية، ورفضه الكشف على مريضٍ في مكان وجوده في مناسبتيْن مختلفتيْن وما صاحبه من تهديد ووعيد انتهى بإنهاء خدمات الطبيب، وفقاً للمادة 77 من نظام العمل والعمال.

من جانبه، تقدّم الطبيب عند تسلّمه الخطاب بشكوى للشرطة متهماً مدير الموارد البشرية بإيراد مفردات في نص الخطاب مخالفة للدين والعقل، وأُحيلت شكواه إلى الجهات المختصة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:56 PM

المادة 77 تطل برأسها .. إلزام مستشفى بدفع 425 ألفاً مستحقات لطبيب سعودي

كانت قد أُنهيت خدماته في واقعة تعود لعام 2017 فتقدّم بشكوى لـ "الخلافات العمالية"

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,615

ألزمت الدائرتان الثانية والسابعة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، مستشفى حكومياً بالمحافظة، بدفع مبلغ 425 ألف ريال نهاية خدمة لطبيب سعودي تقدّم لها بشكوى ضدّ المستشفى يطالب فيه بمستحقاته التي رفض المستشفى دفعها، واعتبرت الهيئة قرارها نهائياً وواجب التنفيذ (تحتفظ "سبق" بصورة من القرار).

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017، حيث اتهم مدير الموارد البشرية بالمستشفى الطبيب بمخالفته اتفاقيات الشؤون القانونية، ورفضه الكشف على مريضٍ في مكان وجوده في مناسبتيْن مختلفتيْن وما صاحبه من تهديد ووعيد انتهى بإنهاء خدمات الطبيب، وفقاً للمادة 77 من نظام العمل والعمال.

من جانبه، تقدّم الطبيب عند تسلّمه الخطاب بشكوى للشرطة متهماً مدير الموارد البشرية بإيراد مفردات في نص الخطاب مخالفة للدين والعقل، وأُحيلت شكواه إلى الجهات المختصة.

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