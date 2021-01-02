النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182 خلال الـ24 ساعة الماضية

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

ضمن أقل بلدان العالم إصابة بكورونا

على الرغم من أنها ضمن أقل بلدان العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكن في ظل المساعي الهادفة للحفاظ على سلامة المسافرين، قررت تايلاند منع الطعام والشراب على متن رحلات الطيران الداخلية في عموم البلاد.

وبحسب هيئة الطيران المدني التايلاندية، فإن الخطوة الجديدة تهدف إلى إبقاء الأقنعة على وجوه الركاب طوال أوقات الرحلة، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم.

وقالت الهيئة في رسالة: "في حالة الطوارئ، طاقم الطائرة يمكن أن يقرر استثناء هذه القواعد طبقاً للموقف.. إذا لزم الأمر يجوز توفير مياه الشرب لراكب مع مراعاة إبقائه في منطقة معزولة بعيداً عن الركاب الآخرين قدر الإمكان"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين فقط إحضار صحف ومجلات خاصة بهم، ويجب عليهم أخذها معهم عند مغادرة الطائرة، حسبما أعلنت الوكالة.

في المقابل، لن توفر الطائرات في الرحلات الداخلية أيّ مطبوعات للقراءة، بخلاف تلك التي تحتوي على إجراءات السلامة.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند تشولا سوكمانوب، لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "وقت التنظيف بعد كل توقف للرحلات المحلية قصير للغاية. أعتقد أنه من غير المرجّح أن يتمكّن المشغلون من تنظيف هذه العناصر".

وأضاف "لذلك فإن وجود مطبوعات غير ضرورية على متن الطائرة من شأنه أن يزيد مخاطر التعرُّض للفيروس".

ويمكن أن تستغرق أطول الرحلات الداخلية في تايلاند ما يصل إلى ساعتين، من مدينة شيانغ ماي في الشمال إلى جزيرة فوكيت ومنتجع كرابي الجنوبي.

وتعد تايلاند من بين أقل بلدان العالم تضرراً من أزمة كورونا، حيث سجلت عدداً إجمالياً بلغ 7379 إصابة و64 وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في يناير من العام الماضي حتى السبت.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها
سبق

على الرغم من أنها ضمن أقل بلدان العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكن في ظل المساعي الهادفة للحفاظ على سلامة المسافرين، قررت تايلاند منع الطعام والشراب على متن رحلات الطيران الداخلية في عموم البلاد.

وبحسب هيئة الطيران المدني التايلاندية، فإن الخطوة الجديدة تهدف إلى إبقاء الأقنعة على وجوه الركاب طوال أوقات الرحلة، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم.

وقالت الهيئة في رسالة: "في حالة الطوارئ، طاقم الطائرة يمكن أن يقرر استثناء هذه القواعد طبقاً للموقف.. إذا لزم الأمر يجوز توفير مياه الشرب لراكب مع مراعاة إبقائه في منطقة معزولة بعيداً عن الركاب الآخرين قدر الإمكان"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين فقط إحضار صحف ومجلات خاصة بهم، ويجب عليهم أخذها معهم عند مغادرة الطائرة، حسبما أعلنت الوكالة.

في المقابل، لن توفر الطائرات في الرحلات الداخلية أيّ مطبوعات للقراءة، بخلاف تلك التي تحتوي على إجراءات السلامة.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند تشولا سوكمانوب، لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "وقت التنظيف بعد كل توقف للرحلات المحلية قصير للغاية. أعتقد أنه من غير المرجّح أن يتمكّن المشغلون من تنظيف هذه العناصر".

وأضاف "لذلك فإن وجود مطبوعات غير ضرورية على متن الطائرة من شأنه أن يزيد مخاطر التعرُّض للفيروس".

ويمكن أن تستغرق أطول الرحلات الداخلية في تايلاند ما يصل إلى ساعتين، من مدينة شيانغ ماي في الشمال إلى جزيرة فوكيت ومنتجع كرابي الجنوبي.

وتعد تايلاند من بين أقل بلدان العالم تضرراً من أزمة كورونا، حيث سجلت عدداً إجمالياً بلغ 7379 إصابة و64 وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في يناير من العام الماضي حتى السبت.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
01:52 PM

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

ضمن أقل بلدان العالم إصابة بكورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,735

على الرغم من أنها ضمن أقل بلدان العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكن في ظل المساعي الهادفة للحفاظ على سلامة المسافرين، قررت تايلاند منع الطعام والشراب على متن رحلات الطيران الداخلية في عموم البلاد.

وبحسب هيئة الطيران المدني التايلاندية، فإن الخطوة الجديدة تهدف إلى إبقاء الأقنعة على وجوه الركاب طوال أوقات الرحلة، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم.

وقالت الهيئة في رسالة: "في حالة الطوارئ، طاقم الطائرة يمكن أن يقرر استثناء هذه القواعد طبقاً للموقف.. إذا لزم الأمر يجوز توفير مياه الشرب لراكب مع مراعاة إبقائه في منطقة معزولة بعيداً عن الركاب الآخرين قدر الإمكان"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين فقط إحضار صحف ومجلات خاصة بهم، ويجب عليهم أخذها معهم عند مغادرة الطائرة، حسبما أعلنت الوكالة.

في المقابل، لن توفر الطائرات في الرحلات الداخلية أيّ مطبوعات للقراءة، بخلاف تلك التي تحتوي على إجراءات السلامة.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند تشولا سوكمانوب، لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "وقت التنظيف بعد كل توقف للرحلات المحلية قصير للغاية. أعتقد أنه من غير المرجّح أن يتمكّن المشغلون من تنظيف هذه العناصر".

وأضاف "لذلك فإن وجود مطبوعات غير ضرورية على متن الطائرة من شأنه أن يزيد مخاطر التعرُّض للفيروس".

ويمكن أن تستغرق أطول الرحلات الداخلية في تايلاند ما يصل إلى ساعتين، من مدينة شيانغ ماي في الشمال إلى جزيرة فوكيت ومنتجع كرابي الجنوبي.

وتعد تايلاند من بين أقل بلدان العالم تضرراً من أزمة كورونا، حيث سجلت عدداً إجمالياً بلغ 7379 إصابة و64 وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في يناير من العام الماضي حتى السبت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,835
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة