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"نيوم" تطلق الدورة الثانية من برنامجها لتعليم اللغة الإنجليزية

يستهدف 300 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي

أطلقت شركة "نيوم" بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان النسخة الثانية من برنامجها لتعليم اللغة الإنجليزية، والذي يستهدف نحو 300 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أن الدراسة في البرنامج ستبدأ السبت القادم، وتستمر لمدة 6 أسابيع، مشيرة إلى أن البرنامج سيقيم دوراته في منطقتين الخريبة (لخدمة أبناء منطقة الخريبة وشرما وقيال) والبدع ( لخدمة أبناء منطقتي البدع ومقنا ) على مستويات مختلفة في اللغة الإنجليزية، بعد أن يتم تحديد مستوى الطلاب في بداية البرنامج، كما سيتم إقامة الدورات ثلاث مرات أسبوعياً على مدى 6 أسابيع مما يعادل 53 ساعة تدريبية بنهاية البرنامج.

وأبانت شركة نيوم أنه سيتم اختيار المشاركين في الدورة من بين المسجلين سابقاً في مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية التي أطلقتها على موقع المسؤولية الاجتماعية الخاص بها شهر يونيو الجاري, وسترسل رسائل نصية مباشرة للمقبولين في البرنامج، لتأكيد تسجيلهم من خلال الدخول على رابط التسجيل الذي سيصل مع الرسالة، فيما سيتم تدريب الطلاب من قبل كادر أكاديمي يضم مدربين نساء ورجال من جامعة فهد بن سلطان يشمل مراحل مخلتفة من اللغة الإنجليزية من خلال منهج مكثف ومطور, كما سيكون هناك فصول دراسية منفصلة للطلاب والطالبات.

يذكر أن هذه الدورات أتت امتداداً لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك، حيث سبق أن أعلنت شركة "نيوم" هذا الشهر عن فتح التسجيل في البرنامج، الذي جرى إطلاق النسخة الأولى منه على بعد بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية.

وتهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" تطلق الدورة الثانية من برنامجها لتعليم اللغة الإنجليزية
سبق

أطلقت شركة "نيوم" بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان النسخة الثانية من برنامجها لتعليم اللغة الإنجليزية، والذي يستهدف نحو 300 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أن الدراسة في البرنامج ستبدأ السبت القادم، وتستمر لمدة 6 أسابيع، مشيرة إلى أن البرنامج سيقيم دوراته في منطقتين الخريبة (لخدمة أبناء منطقة الخريبة وشرما وقيال) والبدع ( لخدمة أبناء منطقتي البدع ومقنا ) على مستويات مختلفة في اللغة الإنجليزية، بعد أن يتم تحديد مستوى الطلاب في بداية البرنامج، كما سيتم إقامة الدورات ثلاث مرات أسبوعياً على مدى 6 أسابيع مما يعادل 53 ساعة تدريبية بنهاية البرنامج.

وأبانت شركة نيوم أنه سيتم اختيار المشاركين في الدورة من بين المسجلين سابقاً في مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية التي أطلقتها على موقع المسؤولية الاجتماعية الخاص بها شهر يونيو الجاري, وسترسل رسائل نصية مباشرة للمقبولين في البرنامج، لتأكيد تسجيلهم من خلال الدخول على رابط التسجيل الذي سيصل مع الرسالة، فيما سيتم تدريب الطلاب من قبل كادر أكاديمي يضم مدربين نساء ورجال من جامعة فهد بن سلطان يشمل مراحل مخلتفة من اللغة الإنجليزية من خلال منهج مكثف ومطور, كما سيكون هناك فصول دراسية منفصلة للطلاب والطالبات.

يذكر أن هذه الدورات أتت امتداداً لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك، حيث سبق أن أعلنت شركة "نيوم" هذا الشهر عن فتح التسجيل في البرنامج، الذي جرى إطلاق النسخة الأولى منه على بعد بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية.

وتهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:28 AM

"نيوم" تطلق الدورة الثانية من برنامجها لتعليم اللغة الإنجليزية

يستهدف 300 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أطلقت شركة "نيوم" بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان النسخة الثانية من برنامجها لتعليم اللغة الإنجليزية، والذي يستهدف نحو 300 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أن الدراسة في البرنامج ستبدأ السبت القادم، وتستمر لمدة 6 أسابيع، مشيرة إلى أن البرنامج سيقيم دوراته في منطقتين الخريبة (لخدمة أبناء منطقة الخريبة وشرما وقيال) والبدع ( لخدمة أبناء منطقتي البدع ومقنا ) على مستويات مختلفة في اللغة الإنجليزية، بعد أن يتم تحديد مستوى الطلاب في بداية البرنامج، كما سيتم إقامة الدورات ثلاث مرات أسبوعياً على مدى 6 أسابيع مما يعادل 53 ساعة تدريبية بنهاية البرنامج.

وأبانت شركة نيوم أنه سيتم اختيار المشاركين في الدورة من بين المسجلين سابقاً في مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية التي أطلقتها على موقع المسؤولية الاجتماعية الخاص بها شهر يونيو الجاري, وسترسل رسائل نصية مباشرة للمقبولين في البرنامج، لتأكيد تسجيلهم من خلال الدخول على رابط التسجيل الذي سيصل مع الرسالة، فيما سيتم تدريب الطلاب من قبل كادر أكاديمي يضم مدربين نساء ورجال من جامعة فهد بن سلطان يشمل مراحل مخلتفة من اللغة الإنجليزية من خلال منهج مكثف ومطور, كما سيكون هناك فصول دراسية منفصلة للطلاب والطالبات.

يذكر أن هذه الدورات أتت امتداداً لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك، حيث سبق أن أعلنت شركة "نيوم" هذا الشهر عن فتح التسجيل في البرنامج، الذي جرى إطلاق النسخة الأولى منه على بعد بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية.

وتهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

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