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"الغذاء والدواء" تطلق خدمة "التخزين للغير".. تعرف عليها

لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مستودعاتهم

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة "التخزين للغير"، التي تتيح لملاك المستودعات المتوافقة مع اشتراطات الهيئة في تخزين الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تأجير المساحات للغير من العاملين في المجال.

وتأتي الخدمة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مساحات من مستودعاتهم للأنشطة المرخصة من الهيئة، إضافةً إلى تقليل التكلفة عليهم، وتمكين المؤجر من استغلال المساحات لديه في المستودع، كما تتيح الخدمة للمستأجر ترخيص مستقل للمؤسسة لمزاولة النشاط نظامياً، بلا حاجة لرخصة من البلدية والدفاع المدني.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات وطريقة التقديم من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة عبر الموقع الإلكتروني لـ"الغذاء والدواء".

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"الغذاء والدواء" تطلق خدمة "التخزين للغير".. تعرف عليها
سبق

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة "التخزين للغير"، التي تتيح لملاك المستودعات المتوافقة مع اشتراطات الهيئة في تخزين الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تأجير المساحات للغير من العاملين في المجال.

وتأتي الخدمة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مساحات من مستودعاتهم للأنشطة المرخصة من الهيئة، إضافةً إلى تقليل التكلفة عليهم، وتمكين المؤجر من استغلال المساحات لديه في المستودع، كما تتيح الخدمة للمستأجر ترخيص مستقل للمؤسسة لمزاولة النشاط نظامياً، بلا حاجة لرخصة من البلدية والدفاع المدني.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات وطريقة التقديم من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة عبر الموقع الإلكتروني لـ"الغذاء والدواء".

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
02:41 PM

"الغذاء والدواء" تطلق خدمة "التخزين للغير".. تعرف عليها

لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مستودعاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة "التخزين للغير"، التي تتيح لملاك المستودعات المتوافقة مع اشتراطات الهيئة في تخزين الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تأجير المساحات للغير من العاملين في المجال.

وتأتي الخدمة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مساحات من مستودعاتهم للأنشطة المرخصة من الهيئة، إضافةً إلى تقليل التكلفة عليهم، وتمكين المؤجر من استغلال المساحات لديه في المستودع، كما تتيح الخدمة للمستأجر ترخيص مستقل للمؤسسة لمزاولة النشاط نظامياً، بلا حاجة لرخصة من البلدية والدفاع المدني.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات وطريقة التقديم من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة عبر الموقع الإلكتروني لـ"الغذاء والدواء".

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,268
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,475
200 مليون

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26 ديسمبر
25,519
6.7 مليار دولار

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33,562

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