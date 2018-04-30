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"مدني مكة" عن حريق المركز التجاري بجدة: أخمدنا النيران والبحث جار عن مفقود

"سرحان": تبقى بعض البؤر التي تصدر منها الأدخنة نتيجة الحرارة والفرق تباشرها

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان تعقيبا على حادث الحريق الذي اندلع مساء يوم أمس بالمركز التجاري والمستجدات الحاصلة حتى الساعة، أن عمليات الإخماد للحريق انتهت في الساعات الأولى من فجر اليوم وتبقى بعض البؤر التي تصدر بعض الأدخنة نتيجة الحرارة وتعمل الفرق عى إخمادها نهائيا .


وأشار إلى أن التحقيقات الأولية التي جمعها المعنيون بالتحقيق بمدني جدة أعطت إشارات للبحث تحت الأنقاض عن شخص تشير المعلومات الأولية لاحتمالية أن يكون من ضحايا حادثة الحريق .


وأضاف: في ظل الانهيارات الجسيمة التي توالت على المبنى أثناء وبعد نشوب الحريق لازالت فرق الإنقاذ تعمل في رفع الأنقاض والبحث عن شخص فقد الاتصال له أثناء اندلاع الحريق وأصبحت حالة الاتصال به خارج التغطية حتى اللحظة.


وتابع : من جانب آخر وفي طور عمليات البحث تم تمرير البلاغ من قبل مدني جدة للجهات المعنية للإفادة عن حالة الفقدان خارج منطقة الحريق كإجراء يتعلق بأعمال البحث من كافة الجهات المعنية ، وفي نفس الإطار أثنى المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على كافة الجهود التي بذلت مساء أمس في احتواء الحريق من قبل فرق مدني جدة وأشار إلى جهود كبيرة ساعدت بشكل واضح في وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحادث من قبل الدوريات الأمنية والمرور التي عملت على إغلاق جميع الطرق المؤدية للحادث واستمرت في عملها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وتلك الأعمال المساندة التي يقوم بها رجال الأمن في كافة القطاعات تساهم في إنجاز المهام كفريق عمل واحد تمثل في العديد من الحوادث وحادثة مساء يوم أمس كانت إحداها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" عن حريق المركز التجاري بجدة: أخمدنا النيران والبحث جار عن مفقود
سبق

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان تعقيبا على حادث الحريق الذي اندلع مساء يوم أمس بالمركز التجاري والمستجدات الحاصلة حتى الساعة، أن عمليات الإخماد للحريق انتهت في الساعات الأولى من فجر اليوم وتبقى بعض البؤر التي تصدر بعض الأدخنة نتيجة الحرارة وتعمل الفرق عى إخمادها نهائيا .


وأشار إلى أن التحقيقات الأولية التي جمعها المعنيون بالتحقيق بمدني جدة أعطت إشارات للبحث تحت الأنقاض عن شخص تشير المعلومات الأولية لاحتمالية أن يكون من ضحايا حادثة الحريق .


وأضاف: في ظل الانهيارات الجسيمة التي توالت على المبنى أثناء وبعد نشوب الحريق لازالت فرق الإنقاذ تعمل في رفع الأنقاض والبحث عن شخص فقد الاتصال له أثناء اندلاع الحريق وأصبحت حالة الاتصال به خارج التغطية حتى اللحظة.


وتابع : من جانب آخر وفي طور عمليات البحث تم تمرير البلاغ من قبل مدني جدة للجهات المعنية للإفادة عن حالة الفقدان خارج منطقة الحريق كإجراء يتعلق بأعمال البحث من كافة الجهات المعنية ، وفي نفس الإطار أثنى المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على كافة الجهود التي بذلت مساء أمس في احتواء الحريق من قبل فرق مدني جدة وأشار إلى جهود كبيرة ساعدت بشكل واضح في وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحادث من قبل الدوريات الأمنية والمرور التي عملت على إغلاق جميع الطرق المؤدية للحادث واستمرت في عملها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وتلك الأعمال المساندة التي يقوم بها رجال الأمن في كافة القطاعات تساهم في إنجاز المهام كفريق عمل واحد تمثل في العديد من الحوادث وحادثة مساء يوم أمس كانت إحداها.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
03:46 PM

"مدني مكة" عن حريق المركز التجاري بجدة: أخمدنا النيران والبحث جار عن مفقود

"سرحان": تبقى بعض البؤر التي تصدر منها الأدخنة نتيجة الحرارة والفرق تباشرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان تعقيبا على حادث الحريق الذي اندلع مساء يوم أمس بالمركز التجاري والمستجدات الحاصلة حتى الساعة، أن عمليات الإخماد للحريق انتهت في الساعات الأولى من فجر اليوم وتبقى بعض البؤر التي تصدر بعض الأدخنة نتيجة الحرارة وتعمل الفرق عى إخمادها نهائيا .


وأشار إلى أن التحقيقات الأولية التي جمعها المعنيون بالتحقيق بمدني جدة أعطت إشارات للبحث تحت الأنقاض عن شخص تشير المعلومات الأولية لاحتمالية أن يكون من ضحايا حادثة الحريق .


وأضاف: في ظل الانهيارات الجسيمة التي توالت على المبنى أثناء وبعد نشوب الحريق لازالت فرق الإنقاذ تعمل في رفع الأنقاض والبحث عن شخص فقد الاتصال له أثناء اندلاع الحريق وأصبحت حالة الاتصال به خارج التغطية حتى اللحظة.


وتابع : من جانب آخر وفي طور عمليات البحث تم تمرير البلاغ من قبل مدني جدة للجهات المعنية للإفادة عن حالة الفقدان خارج منطقة الحريق كإجراء يتعلق بأعمال البحث من كافة الجهات المعنية ، وفي نفس الإطار أثنى المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على كافة الجهود التي بذلت مساء أمس في احتواء الحريق من قبل فرق مدني جدة وأشار إلى جهود كبيرة ساعدت بشكل واضح في وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحادث من قبل الدوريات الأمنية والمرور التي عملت على إغلاق جميع الطرق المؤدية للحادث واستمرت في عملها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وتلك الأعمال المساندة التي يقوم بها رجال الأمن في كافة القطاعات تساهم في إنجاز المهام كفريق عمل واحد تمثل في العديد من الحوادث وحادثة مساء يوم أمس كانت إحداها.

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