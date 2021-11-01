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الائتلاف الحاكم في اليابان يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة

حاصلًا على 291 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في مجلس النواب

فاز الائتلاف الحاكم في اليابان، بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، بعد الانتخابات العامة التي جرت أمس.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه كوميتو حَصَلا على 291 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في مجلس النواب.

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الائتلاف الحاكم في اليابان يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة
سبق

فاز الائتلاف الحاكم في اليابان، بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، بعد الانتخابات العامة التي جرت أمس.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه كوميتو حَصَلا على 291 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في مجلس النواب.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:12 AM

الائتلاف الحاكم في اليابان يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة

حاصلًا على 291 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في مجلس النواب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فاز الائتلاف الحاكم في اليابان، بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، بعد الانتخابات العامة التي جرت أمس.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه كوميتو حَصَلا على 291 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في مجلس النواب.

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