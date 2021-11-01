الائتلاف الحاكم في اليابان يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة

حاصلًا على 291 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في مجلس النواب

فاز الائتلاف الحاكم في اليابان، بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، بعد الانتخابات العامة التي جرت أمس.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه كوميتو حَصَلا على 291 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا في مجلس النواب.