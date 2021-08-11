النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الألمانية "مونيكا" تقود دفة الأخضر "سيدات" فنيًّا

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، الألمانية "مونيكا ستاب" الحائزة على الرخصة التدريبية "يويفا برو" مدربةً للمنتخب السعودي الأول "سيدات".

وتمتلك "مونيكا" خبرة رياضية لأكثر من 25 عامًا، حققت خلالها العديد من الإنجازات.

وجاء خبر التعاقد عبر الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

فيديو السيرة الذاتية للمدربة: https://twitter.com/saff_wfd

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الألمانية "مونيكا" تقود دفة الأخضر "سيدات" فنيًّا
سبق

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، الألمانية "مونيكا ستاب" الحائزة على الرخصة التدريبية "يويفا برو" مدربةً للمنتخب السعودي الأول "سيدات".

وتمتلك "مونيكا" خبرة رياضية لأكثر من 25 عامًا، حققت خلالها العديد من الإنجازات.

وجاء خبر التعاقد عبر الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

فيديو السيرة الذاتية للمدربة: https://twitter.com/saff_wfd

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
04:52 PM

الألمانية "مونيكا" تقود دفة الأخضر "سيدات" فنيًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,184

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، الألمانية "مونيكا ستاب" الحائزة على الرخصة التدريبية "يويفا برو" مدربةً للمنتخب السعودي الأول "سيدات".

وتمتلك "مونيكا" خبرة رياضية لأكثر من 25 عامًا، حققت خلالها العديد من الإنجازات.

وجاء خبر التعاقد عبر الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

فيديو السيرة الذاتية للمدربة: https://twitter.com/saff_wfd

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة