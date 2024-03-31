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محافظ الدرعية يرعى حفل جائزة "العثمان" للتفوق العلمي

يقام مساء الاثنين القادم بحضور مدير عام "تعليم الرياض"

يرعى محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله آل سعود، في الساعة السادسة مساء الاثنين القادم، الحفل السنوي لجائزة الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمدارس المحافظة.

وينظم مكتب التعليم بالدرعية بجامعة المعرفة الأهلية هذا الحفل, بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير مكتب التعليم بالدرعية فواز بن محمد آل داود وعدد من القيادات التعليمية و مسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب المكرّمين .

وقدم "آل داوود" شكره وتقديره للأمير أحمد بن عبدالله آل سعود على رعايته للجائزة، مشيرًا إلى أن الجائزة تأسست منذ العام 1432هـ باعتماد من وزارة التعليم وتحظى بمتابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

ويترأس أمانة الجائزة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، ويتولى تنظميها سنويًا مكتب التعليم بالدرعية, وتمثل مجالاً للتنافس العلمي بين الطلاب وحافزًا للتميز في الأداء التعليمي للمعلمين بمحافظة الدرعية.

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محافظ الدرعية يرعى حفل جائزة "العثمان" للتفوق العلمي
سبق

يرعى محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله آل سعود، في الساعة السادسة مساء الاثنين القادم، الحفل السنوي لجائزة الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمدارس المحافظة.

وينظم مكتب التعليم بالدرعية بجامعة المعرفة الأهلية هذا الحفل, بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير مكتب التعليم بالدرعية فواز بن محمد آل داود وعدد من القيادات التعليمية و مسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب المكرّمين .

وقدم "آل داوود" شكره وتقديره للأمير أحمد بن عبدالله آل سعود على رعايته للجائزة، مشيرًا إلى أن الجائزة تأسست منذ العام 1432هـ باعتماد من وزارة التعليم وتحظى بمتابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

ويترأس أمانة الجائزة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، ويتولى تنظميها سنويًا مكتب التعليم بالدرعية, وتمثل مجالاً للتنافس العلمي بين الطلاب وحافزًا للتميز في الأداء التعليمي للمعلمين بمحافظة الدرعية.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
03:03 PM

محافظ الدرعية يرعى حفل جائزة "العثمان" للتفوق العلمي

يقام مساء الاثنين القادم بحضور مدير عام "تعليم الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله آل سعود، في الساعة السادسة مساء الاثنين القادم، الحفل السنوي لجائزة الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمدارس المحافظة.

وينظم مكتب التعليم بالدرعية بجامعة المعرفة الأهلية هذا الحفل, بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير مكتب التعليم بالدرعية فواز بن محمد آل داود وعدد من القيادات التعليمية و مسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب المكرّمين .

وقدم "آل داوود" شكره وتقديره للأمير أحمد بن عبدالله آل سعود على رعايته للجائزة، مشيرًا إلى أن الجائزة تأسست منذ العام 1432هـ باعتماد من وزارة التعليم وتحظى بمتابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

ويترأس أمانة الجائزة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، ويتولى تنظميها سنويًا مكتب التعليم بالدرعية, وتمثل مجالاً للتنافس العلمي بين الطلاب وحافزًا للتميز في الأداء التعليمي للمعلمين بمحافظة الدرعية.

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