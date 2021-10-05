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بدءاً من الأحد المقبل.. اشتراط التحصين بجرعتين للسفر عبر قطارات سار

قالت: في جميع شبكاتها الثلاث الشمال والشرق والحرمین كشرط إلزامي

أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أنه من يوم الأحد المقبل (10 أكتوبر) سيكون تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين ضد كورونا للسفر عبر قطارات (سار) أو دخول المنشآت التابعة لها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: إلى العملاء الكرام كافة، نود التنويه أنه ابتداءً من الساعة 6 من صباح يوم الأحد (24 صفر 1443هـ؛ الموافق 10 أكتوبر 2021م)، يشترط التحصين الكامل بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، لكل المسافرين عبر قطارات (سار)، وفي جميع شبكاتها الثلاث (الشمال - الشرق - الحرمین)، كشرطٍ إلزامي لاستخدام وسائل النقل العام، ومن ضمنها (القطارات).

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن التحصين بجرعتين شرطٌ لدخول المنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.

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بدءاً من الأحد المقبل.. اشتراط التحصين بجرعتين للسفر عبر قطارات سار
سبق

أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أنه من يوم الأحد المقبل (10 أكتوبر) سيكون تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين ضد كورونا للسفر عبر قطارات (سار) أو دخول المنشآت التابعة لها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: إلى العملاء الكرام كافة، نود التنويه أنه ابتداءً من الساعة 6 من صباح يوم الأحد (24 صفر 1443هـ؛ الموافق 10 أكتوبر 2021م)، يشترط التحصين الكامل بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، لكل المسافرين عبر قطارات (سار)، وفي جميع شبكاتها الثلاث (الشمال - الشرق - الحرمین)، كشرطٍ إلزامي لاستخدام وسائل النقل العام، ومن ضمنها (القطارات).

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن التحصين بجرعتين شرطٌ لدخول المنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:32 AM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
09:16 AM

بدءاً من الأحد المقبل.. اشتراط التحصين بجرعتين للسفر عبر قطارات سار

قالت: في جميع شبكاتها الثلاث الشمال والشرق والحرمین كشرط إلزامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أنه من يوم الأحد المقبل (10 أكتوبر) سيكون تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين ضد كورونا للسفر عبر قطارات (سار) أو دخول المنشآت التابعة لها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: إلى العملاء الكرام كافة، نود التنويه أنه ابتداءً من الساعة 6 من صباح يوم الأحد (24 صفر 1443هـ؛ الموافق 10 أكتوبر 2021م)، يشترط التحصين الكامل بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، لكل المسافرين عبر قطارات (سار)، وفي جميع شبكاتها الثلاث (الشمال - الشرق - الحرمین)، كشرطٍ إلزامي لاستخدام وسائل النقل العام، ومن ضمنها (القطارات).

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن التحصين بجرعتين شرطٌ لدخول المنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.

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