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مشروع "صحي الفحو" متعثر منذ 10 سنوات .. والأهالي يشتكون

صحة جدة ترد: تم إيقاف المقاول المسؤول وطرحه مجددًا للاستكمال

شكا أهالي قرية الفحو بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة من تعثر إنشاء مشروع المركز الصحي بالقرية، والذي مضى على إنشائه عشر سنوات، تداول خلالها عدد من المقاولين العمل به دون أن يكتمل لأسباب لا نعرفها – على حد قول الأهالي .

وتفصيلاً، قال الأهالي إنه بسبب تعثر المشروع قام أحد أهالي قرية الفحو بالتبرع بمنزله لوزارة الصحة، ليكون مقرًا"للمركز الصحي، وقام عددٌ من الأهالي بترميمه، وقد زاره الزائر السري عدة مرات وأكد أن المبنى غير صالح وقد يتم نقل المركز ودمجه مع مركز صحي حقال.

ومن جهة أخرى، أوضحت لـ "سبق" إدارة التواصل والعـلاقات العـامة بصحـة جـدة حول مركز صحي الفحو وأسباب تعثره، أنه تم العمل وفق الأنظمة المعمول بها وبما يحقق تقديم الخدمة الصحية للجميع، حيث يعود تعثر استكمال مشروع المركز الصحي من المقاول المستلم للمشروع، ونظرًا لتأخر المشروع تم سحبه وإيقاف المقاول عن العمل وتشكيل لجنة بالوقوف على مركز فحو بني جابر لحصر جميع الأعمال غير المنفذة وطرحها لإنجاز المشروع والاستفادة منه، علمًا "بأنه يوجد حاليًا مركز صحي يقدم الخدمات الصحية للأهالي في فحو بني جابر.

وأضافت إدارة التواصل والعـلاقات العـامة بصحـة جـدة أن خطة الدمج تتم وفق لجان محددة، وأخذ موافقة الجهات الرسمية، وشددت على ما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية بما يحقق المصلحة العامة .

أضم محافظة أضم قرية الفحو وزارة الصحة مركز صحي صحة جدة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مشروع "صحي الفحو" متعثر منذ 10 سنوات .. والأهالي يشتكون
سبق

شكا أهالي قرية الفحو بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة من تعثر إنشاء مشروع المركز الصحي بالقرية، والذي مضى على إنشائه عشر سنوات، تداول خلالها عدد من المقاولين العمل به دون أن يكتمل لأسباب لا نعرفها – على حد قول الأهالي .

وتفصيلاً، قال الأهالي إنه بسبب تعثر المشروع قام أحد أهالي قرية الفحو بالتبرع بمنزله لوزارة الصحة، ليكون مقرًا"للمركز الصحي، وقام عددٌ من الأهالي بترميمه، وقد زاره الزائر السري عدة مرات وأكد أن المبنى غير صالح وقد يتم نقل المركز ودمجه مع مركز صحي حقال.

ومن جهة أخرى، أوضحت لـ "سبق" إدارة التواصل والعـلاقات العـامة بصحـة جـدة حول مركز صحي الفحو وأسباب تعثره، أنه تم العمل وفق الأنظمة المعمول بها وبما يحقق تقديم الخدمة الصحية للجميع، حيث يعود تعثر استكمال مشروع المركز الصحي من المقاول المستلم للمشروع، ونظرًا لتأخر المشروع تم سحبه وإيقاف المقاول عن العمل وتشكيل لجنة بالوقوف على مركز فحو بني جابر لحصر جميع الأعمال غير المنفذة وطرحها لإنجاز المشروع والاستفادة منه، علمًا "بأنه يوجد حاليًا مركز صحي يقدم الخدمات الصحية للأهالي في فحو بني جابر.

وأضافت إدارة التواصل والعـلاقات العـامة بصحـة جـدة أن خطة الدمج تتم وفق لجان محددة، وأخذ موافقة الجهات الرسمية، وشددت على ما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية بما يحقق المصلحة العامة .

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:47 PM

مشروع "صحي الفحو" متعثر منذ 10 سنوات .. والأهالي يشتكون

صحة جدة ترد: تم إيقاف المقاول المسؤول وطرحه مجددًا للاستكمال

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عوض الفهمي - أضم
1
197

شكا أهالي قرية الفحو بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة من تعثر إنشاء مشروع المركز الصحي بالقرية، والذي مضى على إنشائه عشر سنوات، تداول خلالها عدد من المقاولين العمل به دون أن يكتمل لأسباب لا نعرفها – على حد قول الأهالي .

وتفصيلاً، قال الأهالي إنه بسبب تعثر المشروع قام أحد أهالي قرية الفحو بالتبرع بمنزله لوزارة الصحة، ليكون مقرًا"للمركز الصحي، وقام عددٌ من الأهالي بترميمه، وقد زاره الزائر السري عدة مرات وأكد أن المبنى غير صالح وقد يتم نقل المركز ودمجه مع مركز صحي حقال.

ومن جهة أخرى، أوضحت لـ "سبق" إدارة التواصل والعـلاقات العـامة بصحـة جـدة حول مركز صحي الفحو وأسباب تعثره، أنه تم العمل وفق الأنظمة المعمول بها وبما يحقق تقديم الخدمة الصحية للجميع، حيث يعود تعثر استكمال مشروع المركز الصحي من المقاول المستلم للمشروع، ونظرًا لتأخر المشروع تم سحبه وإيقاف المقاول عن العمل وتشكيل لجنة بالوقوف على مركز فحو بني جابر لحصر جميع الأعمال غير المنفذة وطرحها لإنجاز المشروع والاستفادة منه، علمًا "بأنه يوجد حاليًا مركز صحي يقدم الخدمات الصحية للأهالي في فحو بني جابر.

وأضافت إدارة التواصل والعـلاقات العـامة بصحـة جـدة أن خطة الدمج تتم وفق لجان محددة، وأخذ موافقة الجهات الرسمية، وشددت على ما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية بما يحقق المصلحة العامة .

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