مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

وتهدف للوصول إلى كافة أفراد المجتمع وحثّهم على الحصول على لقاح

بدأ مستشفى محافظة المويه العام التابع لصحة الطائف بتنفيذ حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية اليوم، وانطلاقًا من جوامع المحافظة وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها إدارة المستشفى للوصول إلى الهدف المنشود من الحملة.

وتأتي هذه الحملة تماشيًا مع توجيه مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف، ووفقًا للإجراءات والاحترازات الوقائية لكوفيد ١٩ وضمن الحملة الوطنية السنوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي تنفذها وزارة الصحة.

وتهدف الحملة للوصول إلى كافة أفراد المجتمع وحثهم على المبادرة للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية؛ حيث قدم الفريق رسائل توعوية، ومن الرسائل بأن اللقاح يعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الموسمية الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمرارًا للجهود التي تقوم بها صحة الطائف للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي.