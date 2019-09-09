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"رويترز": 20 مليار دولار طرح أولي لأسهم أرامكو

مؤتمر ضخم يكشف التفاصيل قريباً

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن أرامكو⁩ السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة ⁧الرياض⁩ خلال 2019، و1% في 2020.

وتنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولاً، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة بدلاً من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية.

وقال مصدر على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع: "التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمائة هذا العام، ومثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".

وأضاف المصدر: "كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب"، مضيفاً أن الإدراج سيكون مفتوحاً للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

وتستعد أرامكو لبيع ما يصل إلى خمسة بالمائة بحلول 2020-2021 فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأبلغت مصادر "رويترز" أن الشركة ما زالت تجري مقابلات مع البنوك الراغبة في الفوز بأدوار في العملية، ومن المتوقع أن تعين مستشارين خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر الثاني، وهو مصرفي كبير: "جرت حتى الآن نقاشات بخصوص الإدراج الرمزي لنسبة واحد أو اثنين بالمائة في البورصة السعودية، وهناك توافق على واحد بالمائة".

وبناء على القيمة البالغة تريليوني دولار التي ترغب أرامكو السعودية في تحقيقها، فإن قيمة طرح واحد بالمائة ستبلغ 20 مليار دولار، وهو رقم بالغ الضخامة للسوق المحلية.

لكن المحللين والمصرفيين يقولون إن التقييم الأوقع لأكبر شركة نفط في العالم هو 1.5 تريليون دولار. وقالت المصادر إن الموعد الدقيق للإدراج في البورصة السعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، لم يتقرر بعد.

وقال مصدر ثالث لوكالة "رويترز" إنه قد يُعلن خلال مؤتمر استثماري سنوي كبير من المقرر عقده في الرياض نهاية أكتوبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز": 20 مليار دولار طرح أولي لأسهم أرامكو
سبق

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن أرامكو⁩ السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة ⁧الرياض⁩ خلال 2019، و1% في 2020.

وتنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولاً، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة بدلاً من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية.

وقال مصدر على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع: "التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمائة هذا العام، ومثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".

وأضاف المصدر: "كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب"، مضيفاً أن الإدراج سيكون مفتوحاً للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

وتستعد أرامكو لبيع ما يصل إلى خمسة بالمائة بحلول 2020-2021 فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأبلغت مصادر "رويترز" أن الشركة ما زالت تجري مقابلات مع البنوك الراغبة في الفوز بأدوار في العملية، ومن المتوقع أن تعين مستشارين خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر الثاني، وهو مصرفي كبير: "جرت حتى الآن نقاشات بخصوص الإدراج الرمزي لنسبة واحد أو اثنين بالمائة في البورصة السعودية، وهناك توافق على واحد بالمائة".

وبناء على القيمة البالغة تريليوني دولار التي ترغب أرامكو السعودية في تحقيقها، فإن قيمة طرح واحد بالمائة ستبلغ 20 مليار دولار، وهو رقم بالغ الضخامة للسوق المحلية.

لكن المحللين والمصرفيين يقولون إن التقييم الأوقع لأكبر شركة نفط في العالم هو 1.5 تريليون دولار. وقالت المصادر إن الموعد الدقيق للإدراج في البورصة السعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، لم يتقرر بعد.

وقال مصدر ثالث لوكالة "رويترز" إنه قد يُعلن خلال مؤتمر استثماري سنوي كبير من المقرر عقده في الرياض نهاية أكتوبر.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
07:21 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
08:08 PM

"رويترز": 20 مليار دولار طرح أولي لأسهم أرامكو

مؤتمر ضخم يكشف التفاصيل قريباً

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محمد البقمي - الرياض
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كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن أرامكو⁩ السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة ⁧الرياض⁩ خلال 2019، و1% في 2020.

وتنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولاً، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة بدلاً من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية.

وقال مصدر على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع: "التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمائة هذا العام، ومثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".

وأضاف المصدر: "كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب"، مضيفاً أن الإدراج سيكون مفتوحاً للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

وتستعد أرامكو لبيع ما يصل إلى خمسة بالمائة بحلول 2020-2021 فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأبلغت مصادر "رويترز" أن الشركة ما زالت تجري مقابلات مع البنوك الراغبة في الفوز بأدوار في العملية، ومن المتوقع أن تعين مستشارين خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر الثاني، وهو مصرفي كبير: "جرت حتى الآن نقاشات بخصوص الإدراج الرمزي لنسبة واحد أو اثنين بالمائة في البورصة السعودية، وهناك توافق على واحد بالمائة".

وبناء على القيمة البالغة تريليوني دولار التي ترغب أرامكو السعودية في تحقيقها، فإن قيمة طرح واحد بالمائة ستبلغ 20 مليار دولار، وهو رقم بالغ الضخامة للسوق المحلية.

لكن المحللين والمصرفيين يقولون إن التقييم الأوقع لأكبر شركة نفط في العالم هو 1.5 تريليون دولار. وقالت المصادر إن الموعد الدقيق للإدراج في البورصة السعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، لم يتقرر بعد.

وقال مصدر ثالث لوكالة "رويترز" إنه قد يُعلن خلال مؤتمر استثماري سنوي كبير من المقرر عقده في الرياض نهاية أكتوبر.

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