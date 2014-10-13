وفاة "حصة المفيز" والدة وزير الصحة
انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة بنت عثمان المفيز والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
ونعى الوزير والدته عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله والدتي حصة بنت عثمان المفيز. أسأل الله لها المغفرة والرحمة وأن يجمعنا بها في أعلى منازل الجنة".
وأوضح بأنه سوف تتم الصلاة عليها في مسجد الملك خالد بالرياض غداً الاثنين بعد صلاة العصر.
أسرة تحرير "سبق" تتقدم للوزير الربيعة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وزير الصحة
وفاة "حصة المفيز" والدة وزير الصحة
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-10-13
انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة بنت عثمان المفيز والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
ونعى الوزير والدته عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله والدتي حصة بنت عثمان المفيز. أسأل الله لها المغفرة والرحمة وأن يجمعنا بها في أعلى منازل الجنة".
وأوضح بأنه سوف تتم الصلاة عليها في مسجد الملك خالد بالرياض غداً الاثنين بعد صلاة العصر.
أسرة تحرير "سبق" تتقدم للوزير الربيعة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
06:19 PM
وفاة "حصة المفيز" والدة وزير الصحة
انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة بنت عثمان المفيز والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
ونعى الوزير والدته عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله والدتي حصة بنت عثمان المفيز. أسأل الله لها المغفرة والرحمة وأن يجمعنا بها في أعلى منازل الجنة".
وأوضح بأنه سوف تتم الصلاة عليها في مسجد الملك خالد بالرياض غداً الاثنين بعد صلاة العصر.
أسرة تحرير "سبق" تتقدم للوزير الربيعة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.