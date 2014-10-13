وفاة "حصة المفيز" والدة وزير الصحة

انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة بنت عثمان المفيز والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

ونعى الوزير والدته عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله والدتي حصة بنت عثمان المفيز. أسأل الله لها المغفرة والرحمة وأن يجمعنا بها في أعلى منازل الجنة".

وأوضح بأنه ‏سوف تتم الصلاة عليها في مسجد الملك خالد بالرياض غداً الاثنين بعد صلاة العصر.

‏أسرة تحرير "سبق" تتقدم للوزير الربيعة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.