"المفرجي" يباشر مهام عمله محافظًا لـ"تربة"

باشر محافظ تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، صباح اليوم، مهام عمله بالمحافظة، بعد قرار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا.
ويعتبر محافظ تربة الجديد من الكفاءات الإدارية المتميزة بإمارة منطقة مكة قبل صدور قرار تكليفه.
باشر محافظ تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، صباح اليوم، مهام عمله بالمحافظة، بعد قرار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا.
ويعتبر محافظ تربة الجديد من الكفاءات الإدارية المتميزة بإمارة منطقة مكة قبل صدور قرار تكليفه.
باشر محافظ تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، صباح اليوم، مهام عمله بالمحافظة، بعد قرار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا.
ويعتبر محافظ تربة الجديد من الكفاءات الإدارية المتميزة بإمارة منطقة مكة قبل صدور قرار تكليفه.
باشر محافظ تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، صباح اليوم، مهام عمله بالمحافظة، بعد قرار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا.
ويعتبر محافظ تربة الجديد من الكفاءات الإدارية المتميزة بإمارة منطقة مكة قبل صدور قرار تكليفه.