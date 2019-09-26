بالصور .. "تقنية" حوطة بني تميم تهيئ المدربين الجدد بالوحدات المجاورة

البرنامج تضمن استعراض توجهات المؤسسة وتطلعات رؤية المملكة 2030

استقبل المعهد وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، اليوم، المدربين الجدد بالمحافظات المجاورة.

واستضاف المعهد وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، اليوم الخميس، المنشآت التدريبية المشاركة بكل من: "الكلية التقنية بالخرج، الكلية التقنية بالأفلاج، المعهد الصناعي بالأفلاج، المعهد الصناعي الثانوي بالخرج، فرع الكلية التقنية بالحريق، بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالرحمن عمر المقبل، بعقد اللقاء للمتدربين الجدد تحت عنوان "تأهيل متميز لمستقبل واعد".

واشتمل البرنامج على استعراض توجهات المؤسسة وتطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومعايير التقييم وتطبيق منهجية الجودة والأنظمة واللوائح الإدارية والسلامة والصحة المهنية بالمنشآت التدريبية.

من جهته رحب مدير المعهد وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد بن صالح الفضل، وقيادات المنشأة التدريبية ومنسوبوها؛ بالملتحقين بهذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير المهارات الفنية والمعرفية لدى المدربين، وتدريبهم على طرق التعامل مع المتدربين.