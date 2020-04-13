بعد عدة إنذارات وإشعارات.. أمانة عسير تزيل مسلخاً مخالفاً بأبها

"الحميدي": الحملات التفتيشية مستمرة لحماية المستهلك وتطهير الأسواق

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير مسلخاً مخالفاً في مدينة أبها، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية، وقد أسفرت هذه الحملات عن غرامات وإغلاقات طالت عدداً من المنشآت المخالفة.



وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الجولات الرقابية تأتي للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات البلدية ومدى صحة وسلامة المنتجات المعروضة وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لحماية المستهلك وتطهير الأسواق من المخالفين.



وأضاف "الحميدي" أن الأمانة اتخذت الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة، وأن سلامة الأسواق محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابة، مبيناً أنه قد رصد عدداً من المخالفات ومن ضمنها مسلخ مخالف للأنظمة المعمول بها في مخالفة صريحة، وتم إغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله، إضافة إلى إزالة الموقع من قبل الأمانة، وذلك بعد إعطائه إنذاراً بالإزالة دون استجابة منه.