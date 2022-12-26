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"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن يسجل إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

حددت الحكومة 15 إجراء سيبدأ العمل به بداية العام المقبل

سجلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة "بترا" الرسمية: إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ33 حالة.

وأكد البلبيسي، أن "وزارة الصحة ستستمر في الإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا وبكل شفافية".

وحددت الحكومة 15 إجراء سيبدأ العمل به بداية العام المقبل، في إطار مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، وآخرها أوميكرون الذي وُصِف بأنه الأسرع انتشارًا في العالم.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، إلى حجم انتشار الفيروس وأثره على صحة المواطنين، بعد أن تم حتى أمس تسجيل مليون و50 ألفًا و257 إصابة، و12 ألفًا و403 وفيات.

وقالت ممثلة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي في تصريحات سابقة: إن 87٪ من وفيات فيروس كورونا في المملكة هم من الأشخاص غير المطعمين.

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الأردن يسجل إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"
سبق

سجلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة "بترا" الرسمية: إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ33 حالة.

وأكد البلبيسي، أن "وزارة الصحة ستستمر في الإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا وبكل شفافية".

وحددت الحكومة 15 إجراء سيبدأ العمل به بداية العام المقبل، في إطار مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، وآخرها أوميكرون الذي وُصِف بأنه الأسرع انتشارًا في العالم.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، إلى حجم انتشار الفيروس وأثره على صحة المواطنين، بعد أن تم حتى أمس تسجيل مليون و50 ألفًا و257 إصابة، و12 ألفًا و403 وفيات.

وقالت ممثلة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي في تصريحات سابقة: إن 87٪ من وفيات فيروس كورونا في المملكة هم من الأشخاص غير المطعمين.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
09:32 AM

الأردن يسجل إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

حددت الحكومة 15 إجراء سيبدأ العمل به بداية العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة "بترا" الرسمية: إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ33 حالة.

وأكد البلبيسي، أن "وزارة الصحة ستستمر في الإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا وبكل شفافية".

وحددت الحكومة 15 إجراء سيبدأ العمل به بداية العام المقبل، في إطار مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، وآخرها أوميكرون الذي وُصِف بأنه الأسرع انتشارًا في العالم.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، إلى حجم انتشار الفيروس وأثره على صحة المواطنين، بعد أن تم حتى أمس تسجيل مليون و50 ألفًا و257 إصابة، و12 ألفًا و403 وفيات.

وقالت ممثلة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي في تصريحات سابقة: إن 87٪ من وفيات فيروس كورونا في المملكة هم من الأشخاص غير المطعمين.

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