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بالفيديو.. هكذا نجحت الخطط الأمنية لرالي داكار في "الدواسر"

نفّذتها إدارة المرور وحظيت بتعاون كبير من قِبل قائدي المركبات

تصوير حسان الدفعي

نجحت الجهات الأمنية المختلفة في محافظة وادي الدواسر في مهامها المرورية والأمنية خلال مباشرتها العمل الميداني التنظيمي والإسهام مع الجهات الأخرى في استقبال المشاركين والمتابعين والجهات المساندة الأخرى في النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 على مدى ثلاثة أيام بدأت الإثنين الماضي، حيث المرحلة الثامنة من الرالي التي انطلقت من الدوادمي حتى وادي الدواسر.

وبلغت مسافتها الإجمالية 830 كم، منها 394 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، والمرحلة التاسعة أمس الثلاثاء التي كانت جولة دائرية في وادي الدواسر، وبمسافة إجمالية بلغت 490كم، منها 287كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، حتى صباح اليوم الأربعاء، الذي شهد جزءاً من المرحلة العاشرة بانطلاقها من المحافظة باتجاه بيشة لمسافة إجمالية تبلغ 759كم، منها 375كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الثلاثة تلك حراكاً مرورياً، خاصة في طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الشريان الرئيس بالمحافظة، الذي صاحبته انسيابية في الحركة المرورية بفضل الوجود المروري والأمني على مدار الساعة، والخطة المرورية التي أعدّها ونفّذها مرور وادي الدواسر للمناسبة، وبفضل التعاون الكبير من قِبل قائدي المركبات بالمحافظة والمارين بها.

ووجد هذا التنظيم الذي نفّذته جميع الجهات الأمنية؛ التقدير من المشاركين ومن الجماهير المختلفة والذي يكمن في الجاهزية الدقيقة ومستوى القدرات التنظيمية والتكامل في منظومة الأمن فضلاً عن الخبرة التي اكتسبوها خلال مراحل السباق الذي استضافت المحافظة جزءاً من محطاته على مدى ثلاث سنوات متتالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. هكذا نجحت الخطط الأمنية لرالي داكار في "الدواسر"
سبق

تصوير حسان الدفعي

نجحت الجهات الأمنية المختلفة في محافظة وادي الدواسر في مهامها المرورية والأمنية خلال مباشرتها العمل الميداني التنظيمي والإسهام مع الجهات الأخرى في استقبال المشاركين والمتابعين والجهات المساندة الأخرى في النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 على مدى ثلاثة أيام بدأت الإثنين الماضي، حيث المرحلة الثامنة من الرالي التي انطلقت من الدوادمي حتى وادي الدواسر.

وبلغت مسافتها الإجمالية 830 كم، منها 394 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، والمرحلة التاسعة أمس الثلاثاء التي كانت جولة دائرية في وادي الدواسر، وبمسافة إجمالية بلغت 490كم، منها 287كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، حتى صباح اليوم الأربعاء، الذي شهد جزءاً من المرحلة العاشرة بانطلاقها من المحافظة باتجاه بيشة لمسافة إجمالية تبلغ 759كم، منها 375كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الثلاثة تلك حراكاً مرورياً، خاصة في طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الشريان الرئيس بالمحافظة، الذي صاحبته انسيابية في الحركة المرورية بفضل الوجود المروري والأمني على مدار الساعة، والخطة المرورية التي أعدّها ونفّذها مرور وادي الدواسر للمناسبة، وبفضل التعاون الكبير من قِبل قائدي المركبات بالمحافظة والمارين بها.

ووجد هذا التنظيم الذي نفّذته جميع الجهات الأمنية؛ التقدير من المشاركين ومن الجماهير المختلفة والذي يكمن في الجاهزية الدقيقة ومستوى القدرات التنظيمية والتكامل في منظومة الأمن فضلاً عن الخبرة التي اكتسبوها خلال مراحل السباق الذي استضافت المحافظة جزءاً من محطاته على مدى ثلاث سنوات متتالية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:58 PM

بالفيديو.. هكذا نجحت الخطط الأمنية لرالي داكار في "الدواسر"

نفّذتها إدارة المرور وحظيت بتعاون كبير من قِبل قائدي المركبات

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
0
2,147

تصوير حسان الدفعي

نجحت الجهات الأمنية المختلفة في محافظة وادي الدواسر في مهامها المرورية والأمنية خلال مباشرتها العمل الميداني التنظيمي والإسهام مع الجهات الأخرى في استقبال المشاركين والمتابعين والجهات المساندة الأخرى في النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 على مدى ثلاثة أيام بدأت الإثنين الماضي، حيث المرحلة الثامنة من الرالي التي انطلقت من الدوادمي حتى وادي الدواسر.

وبلغت مسافتها الإجمالية 830 كم، منها 394 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، والمرحلة التاسعة أمس الثلاثاء التي كانت جولة دائرية في وادي الدواسر، وبمسافة إجمالية بلغت 490كم، منها 287كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، حتى صباح اليوم الأربعاء، الذي شهد جزءاً من المرحلة العاشرة بانطلاقها من المحافظة باتجاه بيشة لمسافة إجمالية تبلغ 759كم، منها 375كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الثلاثة تلك حراكاً مرورياً، خاصة في طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الشريان الرئيس بالمحافظة، الذي صاحبته انسيابية في الحركة المرورية بفضل الوجود المروري والأمني على مدار الساعة، والخطة المرورية التي أعدّها ونفّذها مرور وادي الدواسر للمناسبة، وبفضل التعاون الكبير من قِبل قائدي المركبات بالمحافظة والمارين بها.

ووجد هذا التنظيم الذي نفّذته جميع الجهات الأمنية؛ التقدير من المشاركين ومن الجماهير المختلفة والذي يكمن في الجاهزية الدقيقة ومستوى القدرات التنظيمية والتكامل في منظومة الأمن فضلاً عن الخبرة التي اكتسبوها خلال مراحل السباق الذي استضافت المحافظة جزءاً من محطاته على مدى ثلاث سنوات متتالية.

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