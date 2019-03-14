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جامعة القصيم تخفِّض نسبة الموظفين للنصف ابتداء من الاثنين المقبل

يمارس الموظفون أعمالهم عن بُعد

وجَّه عبدالرحمن الدواد، مدير جامعة القصيم، بخفض عدد الحضور الفعلي للموظفين والإداريين بنسبة 50 % ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21/ 7/ 1441هـ؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة موظفيها.

وتضمن القرار أن يمارس الموظف أعماله في أيام غيابه بطريقة العمل عن بُعد، كما نص القرار على عدم السماح للموظف بالحضور لمقر عمله ليومَيْن متتاليَيْن، مع التشديد على كل جهة بترتيب ذلك بين موظفيها حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية انتشار الفيروس، التي تضمنت إلغاء العديد من الفعاليات والحملات والأنشطة الجامعية التي كانت مجدولة ومقررة في هذا الوقت من العام الدراسي.

فيروس كورونا الجديد جامعة القصيم تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة القصيم تخفِّض نسبة الموظفين للنصف ابتداء من الاثنين المقبل
سبق

وجَّه عبدالرحمن الدواد، مدير جامعة القصيم، بخفض عدد الحضور الفعلي للموظفين والإداريين بنسبة 50 % ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21/ 7/ 1441هـ؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة موظفيها.

وتضمن القرار أن يمارس الموظف أعماله في أيام غيابه بطريقة العمل عن بُعد، كما نص القرار على عدم السماح للموظف بالحضور لمقر عمله ليومَيْن متتاليَيْن، مع التشديد على كل جهة بترتيب ذلك بين موظفيها حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية انتشار الفيروس، التي تضمنت إلغاء العديد من الفعاليات والحملات والأنشطة الجامعية التي كانت مجدولة ومقررة في هذا الوقت من العام الدراسي.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
09:01 PM

جامعة القصيم تخفِّض نسبة الموظفين للنصف ابتداء من الاثنين المقبل

يمارس الموظفون أعمالهم عن بُعد

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بدر العتيبي - الرياض
1
3,035

وجَّه عبدالرحمن الدواد، مدير جامعة القصيم، بخفض عدد الحضور الفعلي للموظفين والإداريين بنسبة 50 % ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21/ 7/ 1441هـ؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة موظفيها.

وتضمن القرار أن يمارس الموظف أعماله في أيام غيابه بطريقة العمل عن بُعد، كما نص القرار على عدم السماح للموظف بالحضور لمقر عمله ليومَيْن متتاليَيْن، مع التشديد على كل جهة بترتيب ذلك بين موظفيها حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية انتشار الفيروس، التي تضمنت إلغاء العديد من الفعاليات والحملات والأنشطة الجامعية التي كانت مجدولة ومقررة في هذا الوقت من العام الدراسي.

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