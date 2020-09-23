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سياسات "كلية التربية" يقدم 5 أوراق عمل في ندوة "التعليم بالمملكة همة حتى القمة"

أقيمت برئاسة "العباد".. وحضرها 160 شخصاً عبر المنصة الافتراضية ZOOM

بحضور تجاوز 160 شخصاً، أقام قسم السياسات التربوية بكلية التربية ندوة بعنوان "التعليم في المملكة العربية السعودية همة حتى القمة"، وذلك تزامناً مع حلول اليوم الوطني التسعين في لقاء أداره رئيس قسم السياسات التربوية الدكتور عبدالله بن حمد العباد.


وفي التفاصيل، شارك في اللقاء أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم أ. د بدر بن جويعد العتيبي. أ. د خليل بن إبراهيم السعادات. د. عبد الله بن محسن المطيري، د.موسی بن سليمان الفيفي، د.إلهام بنت محمد الأحمري، عن طريق منصة ZOOM.

وتحدث “العباد” في البداية عن مناسبة اليوم الوطني 90 وحب الوطن الغالي وعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وما شهد التعليم من تطورات وتغيرات في هذا العهد الزاهر، ثم تحدث سعادة أ.د بدر بن جويعد العتيبي عن "وقفات تاريخية للتعليم في المملكة العربية السعودية من التأسيس والهمة حتى القمة".

وفي اللقاء نفسه تحدث أ.د خليل السعادات حول "الإعداد للأطروحات الجامعية ودورة في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية" كما تحدث د. عبدالله المطيري عن "أخلاقيات الضيافة التربوية ودورها في تنمية الانتماء الوطني" وتحدث بعد ذلك د.موسى الفيفي عن " التطور التاريخي لنظام تعليم الكبار في التعليم السعودي”.

وقبل ختام اللقاء من خلال عرض powerpoint تحدثت د.إلهام الأحمري حول "السياسات التربوية والتنمية في المملكة العربية السعودية، وفي الختام شكر رئيس قسم السياسات التربوية د. عبدالله بن حمد العباد جميع المشاركين والحضور والمجلس الطلابي بقسم السياسات التربوية.

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سياسات "كلية التربية" يقدم 5 أوراق عمل في ندوة "التعليم بالمملكة همة حتى القمة"
سبق

بحضور تجاوز 160 شخصاً، أقام قسم السياسات التربوية بكلية التربية ندوة بعنوان "التعليم في المملكة العربية السعودية همة حتى القمة"، وذلك تزامناً مع حلول اليوم الوطني التسعين في لقاء أداره رئيس قسم السياسات التربوية الدكتور عبدالله بن حمد العباد.


وفي التفاصيل، شارك في اللقاء أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم أ. د بدر بن جويعد العتيبي. أ. د خليل بن إبراهيم السعادات. د. عبد الله بن محسن المطيري، د.موسی بن سليمان الفيفي، د.إلهام بنت محمد الأحمري، عن طريق منصة ZOOM.

وتحدث “العباد” في البداية عن مناسبة اليوم الوطني 90 وحب الوطن الغالي وعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وما شهد التعليم من تطورات وتغيرات في هذا العهد الزاهر، ثم تحدث سعادة أ.د بدر بن جويعد العتيبي عن "وقفات تاريخية للتعليم في المملكة العربية السعودية من التأسيس والهمة حتى القمة".

وفي اللقاء نفسه تحدث أ.د خليل السعادات حول "الإعداد للأطروحات الجامعية ودورة في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية" كما تحدث د. عبدالله المطيري عن "أخلاقيات الضيافة التربوية ودورها في تنمية الانتماء الوطني" وتحدث بعد ذلك د.موسى الفيفي عن " التطور التاريخي لنظام تعليم الكبار في التعليم السعودي”.

وقبل ختام اللقاء من خلال عرض powerpoint تحدثت د.إلهام الأحمري حول "السياسات التربوية والتنمية في المملكة العربية السعودية، وفي الختام شكر رئيس قسم السياسات التربوية د. عبدالله بن حمد العباد جميع المشاركين والحضور والمجلس الطلابي بقسم السياسات التربوية.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:27 PM

سياسات "كلية التربية" يقدم 5 أوراق عمل في ندوة "التعليم بالمملكة همة حتى القمة"

أقيمت برئاسة "العباد".. وحضرها 160 شخصاً عبر المنصة الافتراضية ZOOM

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور تجاوز 160 شخصاً، أقام قسم السياسات التربوية بكلية التربية ندوة بعنوان "التعليم في المملكة العربية السعودية همة حتى القمة"، وذلك تزامناً مع حلول اليوم الوطني التسعين في لقاء أداره رئيس قسم السياسات التربوية الدكتور عبدالله بن حمد العباد.


وفي التفاصيل، شارك في اللقاء أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم أ. د بدر بن جويعد العتيبي. أ. د خليل بن إبراهيم السعادات. د. عبد الله بن محسن المطيري، د.موسی بن سليمان الفيفي، د.إلهام بنت محمد الأحمري، عن طريق منصة ZOOM.

وتحدث “العباد” في البداية عن مناسبة اليوم الوطني 90 وحب الوطن الغالي وعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وما شهد التعليم من تطورات وتغيرات في هذا العهد الزاهر، ثم تحدث سعادة أ.د بدر بن جويعد العتيبي عن "وقفات تاريخية للتعليم في المملكة العربية السعودية من التأسيس والهمة حتى القمة".

وفي اللقاء نفسه تحدث أ.د خليل السعادات حول "الإعداد للأطروحات الجامعية ودورة في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية" كما تحدث د. عبدالله المطيري عن "أخلاقيات الضيافة التربوية ودورها في تنمية الانتماء الوطني" وتحدث بعد ذلك د.موسى الفيفي عن " التطور التاريخي لنظام تعليم الكبار في التعليم السعودي”.

وقبل ختام اللقاء من خلال عرض powerpoint تحدثت د.إلهام الأحمري حول "السياسات التربوية والتنمية في المملكة العربية السعودية، وفي الختام شكر رئيس قسم السياسات التربوية د. عبدالله بن حمد العباد جميع المشاركين والحضور والمجلس الطلابي بقسم السياسات التربوية.

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