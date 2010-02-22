"الانضباط": وثائق وإفادات أحداث مباراة النصر والشباب تحت الدراسة

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إعلامي على سرية المعلومات حول القضايا المنظورة لدى لجنة الانضباط والأخلاق وعدم الحديث عن تفاصيلها كإجراء قانوني، مشيراً أنه طلب الإفادات حضوريًا وكتابيًا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لمباراة فريقي النصر والشباب.

وقال الاتحاد في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "موقع "تويتر": "إشارة إلى الاستفسارات الإعلامية التي وردت إلى إدارة الإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول القضية المنظورة لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتعلقة بالأحداث المصاحبة لمباراة فريقي النصر والشباب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت بتاريخ 13 فبراير 2021.

وتابع: "تود لجنة الانضباط والأخلاق التأكيد على سرية المعلومات حول القضايا المنظورة وعدم الحديث عن تفاصيلها كإجراء قانوني".

وأضاف: "تؤكد اللجنة على أنها شرعت بطلب الإفادات حضوريًا وكتابيًا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لتلك المباراة، وما زالت الإفادات تَرِد للجنة من الأطراف المعنية بتلك الأحداث، إضافة إلى تلقيها أمس الأحد عددًا من الشكاوى الإضافية من بعض الأطراف وهي تحت التدقيق والمراجعة.

وأردف: "تفيد اللجنة أنها تقوم حاليًا بدراسة ومراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلت؛ حرصًا منها على سلامة كافة إجراءاتها القانونية ومنح كافة الأطراف حق الرد والتوضيح حسب الأنظمة واللوائح".

وختم البيان بالقول: "توضّح اللجنة أنه حال انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية ستعقد اجتماعها لاتخاذ القرارات المناسبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك القرارات خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال كافة الإفادات من كل الأطراف سعيًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة".