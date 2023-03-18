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"الصحة" توضح الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد19) أوضحت "الصحة" الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" "إنفوجرافيك" توعوياً، تضمّن عرضاً لتلك الإرشادات؛ ومنها: ترك نوافذ المنازل مفتوحة، والحرص على توفير تهوية جيدة باستمرار، والتأكد دائماً من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب، بالإضافة إلى عدم مخالطة أي أحد، والاعتذار عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة الآخرين في أدوات الطعام، وذلك من خلال استخدام صحون ورقية لمرة واحدة، وأن يكون التواصل مع الناس عن بُعد عن طريق عبر الهواتف والتطبيقات، وعدم مشاركة أحد في الأدوات الشخصية مع تعقيمها باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والارشادية من "الصحة" تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، واستمراراً للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه بإذن الله.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توضح الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي
سبق

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد19) أوضحت "الصحة" الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" "إنفوجرافيك" توعوياً، تضمّن عرضاً لتلك الإرشادات؛ ومنها: ترك نوافذ المنازل مفتوحة، والحرص على توفير تهوية جيدة باستمرار، والتأكد دائماً من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب، بالإضافة إلى عدم مخالطة أي أحد، والاعتذار عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة الآخرين في أدوات الطعام، وذلك من خلال استخدام صحون ورقية لمرة واحدة، وأن يكون التواصل مع الناس عن بُعد عن طريق عبر الهواتف والتطبيقات، وعدم مشاركة أحد في الأدوات الشخصية مع تعقيمها باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والارشادية من "الصحة" تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، واستمراراً للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه بإذن الله.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:10 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:58 PM

"الصحة" توضح الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
8,570

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد19) أوضحت "الصحة" الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" "إنفوجرافيك" توعوياً، تضمّن عرضاً لتلك الإرشادات؛ ومنها: ترك نوافذ المنازل مفتوحة، والحرص على توفير تهوية جيدة باستمرار، والتأكد دائماً من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب، بالإضافة إلى عدم مخالطة أي أحد، والاعتذار عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة الآخرين في أدوات الطعام، وذلك من خلال استخدام صحون ورقية لمرة واحدة، وأن يكون التواصل مع الناس عن بُعد عن طريق عبر الهواتف والتطبيقات، وعدم مشاركة أحد في الأدوات الشخصية مع تعقيمها باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والارشادية من "الصحة" تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، واستمراراً للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه بإذن الله.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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