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بالفيديو.. سيول الخرمة تقتلع طريق جبار الشرقي وتحوله لمصيدة

فيما طالب مرتادوه بسرعة النظر في وضعه وإعادة صيانته

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول القوية التي شهدتها محافظة الخرمة، مساء أمس، إلى اقتلاع جزء كبير من الطبقة الأسفلتية لطريق جبار الشرقي لقطاع السوق القديم وتكسير أجزاء منه.

وظهر الطريق في مقطع فيديو وهو في حالة متهالكة وخطرة يهدد مرتاديه، وخاصة بفترة الليل لقربه من مجرى الوادي، والذي لا يفصله عنه حواجز، وعدم توفر وسائل التنبيه الليلية.

وطالب مرتادو الطريق بسرعة النظر في وضع هذا الطريق، وخاصة منحدر مجرى السيل والذي يحتاج لضرورة توفير لوحات السلامة وإعادة صيانته؛ لكونه المعبر الرئيسي لسكان جبار الشرقي والدبيلة والحرة إلى الخرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. سيول الخرمة تقتلع طريق جبار الشرقي وتحوله لمصيدة
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول القوية التي شهدتها محافظة الخرمة، مساء أمس، إلى اقتلاع جزء كبير من الطبقة الأسفلتية لطريق جبار الشرقي لقطاع السوق القديم وتكسير أجزاء منه.

وظهر الطريق في مقطع فيديو وهو في حالة متهالكة وخطرة يهدد مرتاديه، وخاصة بفترة الليل لقربه من مجرى الوادي، والذي لا يفصله عنه حواجز، وعدم توفر وسائل التنبيه الليلية.

وطالب مرتادو الطريق بسرعة النظر في وضع هذا الطريق، وخاصة منحدر مجرى السيل والذي يحتاج لضرورة توفير لوحات السلامة وإعادة صيانته؛ لكونه المعبر الرئيسي لسكان جبار الشرقي والدبيلة والحرة إلى الخرمة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
05:46 PM

بالفيديو.. سيول الخرمة تقتلع طريق جبار الشرقي وتحوله لمصيدة

فيما طالب مرتادوه بسرعة النظر في وضعه وإعادة صيانته

A A A
محمد الزامل - الخرمة
2
10,243

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول القوية التي شهدتها محافظة الخرمة، مساء أمس، إلى اقتلاع جزء كبير من الطبقة الأسفلتية لطريق جبار الشرقي لقطاع السوق القديم وتكسير أجزاء منه.

وظهر الطريق في مقطع فيديو وهو في حالة متهالكة وخطرة يهدد مرتاديه، وخاصة بفترة الليل لقربه من مجرى الوادي، والذي لا يفصله عنه حواجز، وعدم توفر وسائل التنبيه الليلية.

وطالب مرتادو الطريق بسرعة النظر في وضع هذا الطريق، وخاصة منحدر مجرى السيل والذي يحتاج لضرورة توفير لوحات السلامة وإعادة صيانته؛ لكونه المعبر الرئيسي لسكان جبار الشرقي والدبيلة والحرة إلى الخرمة.

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