بالصور.. كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تفتتح معرض "الكتاب حياة"

افتتحت كليات جامعة الأميرسطام بالأفلاج - ممثلة بقسم النشاط الطلابي - بالتعاون مع المكتبة العامة معرض "الكتاب حياة"؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام طلابها لاكتساب العلم والمعرفة بقراءة الكتب واستعارتها.

وقام وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للتطوير والجودة والبحث العلمي، الدكتور محمد هذال الدوسري، بافتتاح معرض "الكتاب حياة"، واطلع على ما يحوي المعرض من كتب ومصادر بحث متنوعة.

وأكد وكيل كليات الجامعة بالأفلاج أن المعرض الذي تم افتتاحه أمس الأحد، ويستمر ثلاثة أيام، يأتي لما للكتاب من أهمية بالغة في نفوس الكثير، وإتاحة الفرصة أمام الطالب لاستعارة بعض الكتب، والاستفادة مما تحويه من معارف ومعلومات.