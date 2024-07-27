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خرج ولم يعد منذ 36 يوماً .. أسرة القحطاني تجدّد المناشدة واعدةً بالمكافأة

مفقود الرياض يعاني مرض الصرع ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة

دشّن ناشطون وسماً على "تويتر"، بعنوان "مفقود_الرياض_عايض_القحطاني"، بهدف تكثيف جهود البحث عنه.

وجدّدت أسرة المواطن "عايض فهد القحطاني" البالغ من العمر 42 عاماً، مناشدتها المساعدة في العثور على المفقود بعد أن فقده منذ شهر، ورصدت مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال مقابل العثور عليه.

وقالت شقيقة المفقود لـ "سبق"، إن شقيقها يعاني فقط مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر.

وعن اليوم الذي فقدته الأسرة وانقطع تواصلهم معه قبل 36 يوماً، أوضحت شقيقته أنه خرج من الشقة التي كان يسكنها بمفرده ظهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي ولم يعد إليها، بحسب ما أفاد به موظف الاستقبال.

وأضافت: فور فقدانه قدّمنا بلاغاً شاملاً لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منهم أي خبر عنه، ومازال البحث جارياً عنه.

وأردفت: ما يميز شقيقي أن لون عينيه أخضر وهو متوسط القامة ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة مَن يتعرّف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذين الرقمين (0503811813)، (0568915066).

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خرج ولم يعد منذ 36 يوماً .. أسرة القحطاني تجدّد المناشدة واعدةً بالمكافأة
سبق

دشّن ناشطون وسماً على "تويتر"، بعنوان "مفقود_الرياض_عايض_القحطاني"، بهدف تكثيف جهود البحث عنه.

وجدّدت أسرة المواطن "عايض فهد القحطاني" البالغ من العمر 42 عاماً، مناشدتها المساعدة في العثور على المفقود بعد أن فقده منذ شهر، ورصدت مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال مقابل العثور عليه.

وقالت شقيقة المفقود لـ "سبق"، إن شقيقها يعاني فقط مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر.

وعن اليوم الذي فقدته الأسرة وانقطع تواصلهم معه قبل 36 يوماً، أوضحت شقيقته أنه خرج من الشقة التي كان يسكنها بمفرده ظهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي ولم يعد إليها، بحسب ما أفاد به موظف الاستقبال.

وأضافت: فور فقدانه قدّمنا بلاغاً شاملاً لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منهم أي خبر عنه، ومازال البحث جارياً عنه.

وأردفت: ما يميز شقيقي أن لون عينيه أخضر وهو متوسط القامة ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة مَن يتعرّف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذين الرقمين (0503811813)، (0568915066).

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
01:15 PM

خرج ولم يعد منذ 36 يوماً .. أسرة القحطاني تجدّد المناشدة واعدةً بالمكافأة

مفقود الرياض يعاني مرض الصرع ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
15
13,103

دشّن ناشطون وسماً على "تويتر"، بعنوان "مفقود_الرياض_عايض_القحطاني"، بهدف تكثيف جهود البحث عنه.

وجدّدت أسرة المواطن "عايض فهد القحطاني" البالغ من العمر 42 عاماً، مناشدتها المساعدة في العثور على المفقود بعد أن فقده منذ شهر، ورصدت مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال مقابل العثور عليه.

وقالت شقيقة المفقود لـ "سبق"، إن شقيقها يعاني فقط مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر.

وعن اليوم الذي فقدته الأسرة وانقطع تواصلهم معه قبل 36 يوماً، أوضحت شقيقته أنه خرج من الشقة التي كان يسكنها بمفرده ظهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي ولم يعد إليها، بحسب ما أفاد به موظف الاستقبال.

وأضافت: فور فقدانه قدّمنا بلاغاً شاملاً لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منهم أي خبر عنه، ومازال البحث جارياً عنه.

وأردفت: ما يميز شقيقي أن لون عينيه أخضر وهو متوسط القامة ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة مَن يتعرّف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذين الرقمين (0503811813)، (0568915066).

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