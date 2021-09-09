حساب "الهلال" على تويتر ضمن أعلى 20 حسابًا على مستوى العالم.. في المتابعة

احتل الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر، المركز الـ 16 عالمياً، ضمن أعلى الحسابات متابعة في شهر أغسطس الماضي.

ويعد حساب الهلال على تويتر هو الحساب العربي الوحيد الذي دخل صمن قائمة أفضل 20 حسابًا على مستوى العالم متابعة.

وجاء في المركز الأول حساب برشلونة، وثانياً حساب المان يونايتيد، وجاء ثالثاً حساب تشيلسي، ورابعاً باريس سان جيرمان، وخامساً فناربخشة التركي .