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حساب "الهلال" على تويتر ضمن أعلى 20 حسابًا على مستوى العالم.. في المتابعة

احتل الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر، المركز الـ 16 عالمياً، ضمن أعلى الحسابات متابعة في شهر أغسطس الماضي.

ويعد حساب الهلال على تويتر هو الحساب العربي الوحيد الذي دخل صمن قائمة أفضل 20 حسابًا على مستوى العالم متابعة.

وجاء في المركز الأول حساب برشلونة، وثانياً حساب المان يونايتيد، وجاء ثالثاً حساب تشيلسي، ورابعاً باريس سان جيرمان، وخامساً فناربخشة التركي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حساب "الهلال" على تويتر ضمن أعلى 20 حسابًا على مستوى العالم.. في المتابعة
سبق

احتل الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر، المركز الـ 16 عالمياً، ضمن أعلى الحسابات متابعة في شهر أغسطس الماضي.

ويعد حساب الهلال على تويتر هو الحساب العربي الوحيد الذي دخل صمن قائمة أفضل 20 حسابًا على مستوى العالم متابعة.

وجاء في المركز الأول حساب برشلونة، وثانياً حساب المان يونايتيد، وجاء ثالثاً حساب تشيلسي، ورابعاً باريس سان جيرمان، وخامساً فناربخشة التركي .

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:02 PM

حساب "الهلال" على تويتر ضمن أعلى 20 حسابًا على مستوى العالم.. في المتابعة

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محمد السيّد - الرياض
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احتل الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر، المركز الـ 16 عالمياً، ضمن أعلى الحسابات متابعة في شهر أغسطس الماضي.

ويعد حساب الهلال على تويتر هو الحساب العربي الوحيد الذي دخل صمن قائمة أفضل 20 حسابًا على مستوى العالم متابعة.

وجاء في المركز الأول حساب برشلونة، وثانياً حساب المان يونايتيد، وجاء ثالثاً حساب تشيلسي، ورابعاً باريس سان جيرمان، وخامساً فناربخشة التركي .

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