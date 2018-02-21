النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يعفي "السويلم" من رئاسة نادي الرياض ويكلّف "الدايل"

عقب قرار حلّ الإدارة بناء على تحقيق كشف عن مخالفات مالية وإدارة

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إعفاء رئيس نادي الرياض المكلف عبدالرحمن السويلم، وتكليف اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدايل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.

وذكر حساب الهيئة على "تويتر" أن القرار جاء إلحاقاً لقرار حلّ إدارة نادي الرياض، وبناء على ما أظهرته نتائج التحقيق من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارة وما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بذلك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"آل الشيخ" يعفي "السويلم" من رئاسة نادي الرياض ويكلّف "الدايل"
سبق

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إعفاء رئيس نادي الرياض المكلف عبدالرحمن السويلم، وتكليف اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدايل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.

وذكر حساب الهيئة على "تويتر" أن القرار جاء إلحاقاً لقرار حلّ إدارة نادي الرياض، وبناء على ما أظهرته نتائج التحقيق من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارة وما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بذلك.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:30 PM

"آل الشيخ" يعفي "السويلم" من رئاسة نادي الرياض ويكلّف "الدايل"

عقب قرار حلّ الإدارة بناء على تحقيق كشف عن مخالفات مالية وإدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
25,680

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إعفاء رئيس نادي الرياض المكلف عبدالرحمن السويلم، وتكليف اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدايل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.

وذكر حساب الهيئة على "تويتر" أن القرار جاء إلحاقاً لقرار حلّ إدارة نادي الرياض، وبناء على ما أظهرته نتائج التحقيق من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارة وما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بذلك.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة