"آل الشيخ" يعفي "السويلم" من رئاسة نادي الرياض ويكلّف "الدايل"

عقب قرار حلّ الإدارة بناء على تحقيق كشف عن مخالفات مالية وإدارة

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إعفاء رئيس نادي الرياض المكلف عبدالرحمن السويلم، وتكليف اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدايل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.

وذكر حساب الهيئة على "تويتر" أن القرار جاء إلحاقاً لقرار حلّ إدارة نادي الرياض، وبناء على ما أظهرته نتائج التحقيق من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارة وما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بذلك.