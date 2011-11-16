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الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني يعلن اعتزاله المشهد الرياضي

بعد مسيرة طويلة من لاعب وصولاً إلى التحليل التحكيمي

أعلن الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني اعتزاله المشهد الرياضي.

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "‏بعد مشوار طويل، ومسيرة امتدت، من لاعب كرة قدم، إلى حكم دولي، ثم محلل تحكيمي في قناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمراً في حياتي العملية، ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة".

وقدّم "القحطاني" شكره لكل الجماهير الرياضية، وزملائه الإعلاميين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني يعلن اعتزاله المشهد الرياضي
سبق

أعلن الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني اعتزاله المشهد الرياضي.

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "‏بعد مشوار طويل، ومسيرة امتدت، من لاعب كرة قدم، إلى حكم دولي، ثم محلل تحكيمي في قناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمراً في حياتي العملية، ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة".

وقدّم "القحطاني" شكره لكل الجماهير الرياضية، وزملائه الإعلاميين.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
05:12 PM

الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني يعلن اعتزاله المشهد الرياضي

بعد مسيرة طويلة من لاعب وصولاً إلى التحليل التحكيمي

A A A
ذياب الشمري - الرياض
16
16,536

أعلن الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني اعتزاله المشهد الرياضي.

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "‏بعد مشوار طويل، ومسيرة امتدت، من لاعب كرة قدم، إلى حكم دولي، ثم محلل تحكيمي في قناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمراً في حياتي العملية، ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة".

وقدّم "القحطاني" شكره لكل الجماهير الرياضية، وزملائه الإعلاميين.

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