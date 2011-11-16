وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "‏بعد مشوار طويل، ومسيرة امتدت، من لاعب كرة قدم، إلى حكم دولي، ثم محلل تحكيمي في قناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمراً في حياتي العملية، ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة".

الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني يعلن اعتزاله المشهد الرياضي ذياب الشمري سبق 2021-11-15 أعلن الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني اعتزاله المشهد الرياضي. وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "‏بعد مشوار طويل، ومسيرة امتدت، من لاعب كرة قدم، إلى حكم دولي، ثم محلل تحكيمي في قناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمراً في حياتي العملية، ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة". وقدّم "القحطاني" شكره لكل الجماهير الرياضية، وزملائه الإعلاميين.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443 05:12 PM

الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني يعلن اعتزاله المشهد الرياضي بعد مسيرة طويلة من لاعب وصولاً إلى التحليل التحكيمي





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أعلن الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني اعتزاله المشهد الرياضي.

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "‏بعد مشوار طويل، ومسيرة امتدت، من لاعب كرة قدم، إلى حكم دولي، ثم محلل تحكيمي في قناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمراً في حياتي العملية، ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة".

وقدّم "القحطاني" شكره لكل الجماهير الرياضية، وزملائه الإعلاميين.