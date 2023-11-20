مدير صحة القنفذة يدشن جهاز دكسا لقياس كثافة العظام

توفير هذه الإمكانيات في أماكن وجود المستفيدين

دشَّن مدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، هذا اليوم العمل بجهاز دكسا بمستشفى القنفذة العام.

وأكدت "صحة القنفذة" على لسان ناطقها الإعلامي إبراهيم محمد المتحمي أن جهاز دكسا يهدف لقياس كثافة المعادن في العظام، وكتلة وصلابة العظام، واحتمالية الإصابة بالكسور.. وهو فحص ذو نتائج موثوقة لتشخيص هشاشة العظام.

وأضاف المتحمي بأن الجهاز يُستخدم لتتبُّع التقدم في علاج هشاشة العظام، ويتم إجراء الفحص أحيانًا لتشخيص آلام العظام. مبينًا أن هذا الفحص يُستخدم لقياس نسبة الدهون إلى العضلات، وهي قياسات خاصة بالطب الرياضي؛ لذا يمكن من خلال هذا الفحص قياس كثافة العظام للفقرات القطنية، وعنق الفخذ، وعظام الساعد، ومسح الجسم كاملاً.

وأشار إلى أن صحة القنفذة تسعى إلى توفير مثل هذه الإمكانات من أجل تقديم خدمات صحية للمستفيدين منها في أماكن وجودهم.