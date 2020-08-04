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"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

فريق خبراء من "الصحة العالمية" في الصين للكشف عن مصدر الجائحة

لوضع أساس توحيد الجهود بين الجانبين بغرض تحديد أصل الفيروس

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير أن فريقًا يضمّ خبيرين ذهبا إلى الصين للقاء خبراء صينيين، لوضع أساس لتوحيد الجهود بين الصين والمنظمة لتحديد أصل فيروس كورونا ومصدره، والحيوان الذي تسبب في انتقاله إلى الإنسان، والتنسيق للمهام المستقبلية في هذا الشأن.

من جانب آخر، أعلن لورانس سترون رئيس قسم التغذية بمنظمة الصحة العالمية أن موضوع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام هو دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة، وأن مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، وكذلك المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف أصدرا خطابًا يدعو الحكومات إلى حماية وتعزيز وصول المرأة إلى المشورة الماهرة بشأن الرضاعة الطبيعية، وأن هذا الأسبوع العالمي يأتي في سياق جائحة كوفيد ١٩ الذي أدى إلى انقطاع هائل لخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الخدمات الخاصة بالأمهات المرضعات .

ودعت الرسالة إلى زيادة الاستثمارات في تلك الخدمات، خاصة وأن نقص الرضاعة الطبيعية يؤدي إلى وفاة ٨٢٠ ألف طفل كل عام بما في ذلك في البلدان المتقدمة.

وأوضح "سترون" أن منظمة الصحة ستطلق خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مجموعة جديدة من الإرشادات لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية لدعم الرضاعة الطبيعية، وكتيب عن تغذية الرضع والخدج، ومناهج تدريبية لمبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال، مشيراً إلى أن لبن الأم لا يحتوي على فيروس كورونا حتى في حالة إصابة الأم.

فيروس كورونا الجديد

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فريق خبراء من "الصحة العالمية" في الصين للكشف عن مصدر الجائحة
سبق

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير أن فريقًا يضمّ خبيرين ذهبا إلى الصين للقاء خبراء صينيين، لوضع أساس لتوحيد الجهود بين الصين والمنظمة لتحديد أصل فيروس كورونا ومصدره، والحيوان الذي تسبب في انتقاله إلى الإنسان، والتنسيق للمهام المستقبلية في هذا الشأن.

من جانب آخر، أعلن لورانس سترون رئيس قسم التغذية بمنظمة الصحة العالمية أن موضوع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام هو دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة، وأن مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، وكذلك المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف أصدرا خطابًا يدعو الحكومات إلى حماية وتعزيز وصول المرأة إلى المشورة الماهرة بشأن الرضاعة الطبيعية، وأن هذا الأسبوع العالمي يأتي في سياق جائحة كوفيد ١٩ الذي أدى إلى انقطاع هائل لخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الخدمات الخاصة بالأمهات المرضعات .

ودعت الرسالة إلى زيادة الاستثمارات في تلك الخدمات، خاصة وأن نقص الرضاعة الطبيعية يؤدي إلى وفاة ٨٢٠ ألف طفل كل عام بما في ذلك في البلدان المتقدمة.

وأوضح "سترون" أن منظمة الصحة ستطلق خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مجموعة جديدة من الإرشادات لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية لدعم الرضاعة الطبيعية، وكتيب عن تغذية الرضع والخدج، ومناهج تدريبية لمبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال، مشيراً إلى أن لبن الأم لا يحتوي على فيروس كورونا حتى في حالة إصابة الأم.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:42 PM

فريق خبراء من "الصحة العالمية" في الصين للكشف عن مصدر الجائحة

لوضع أساس توحيد الجهود بين الجانبين بغرض تحديد أصل الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير أن فريقًا يضمّ خبيرين ذهبا إلى الصين للقاء خبراء صينيين، لوضع أساس لتوحيد الجهود بين الصين والمنظمة لتحديد أصل فيروس كورونا ومصدره، والحيوان الذي تسبب في انتقاله إلى الإنسان، والتنسيق للمهام المستقبلية في هذا الشأن.

من جانب آخر، أعلن لورانس سترون رئيس قسم التغذية بمنظمة الصحة العالمية أن موضوع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام هو دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة، وأن مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، وكذلك المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف أصدرا خطابًا يدعو الحكومات إلى حماية وتعزيز وصول المرأة إلى المشورة الماهرة بشأن الرضاعة الطبيعية، وأن هذا الأسبوع العالمي يأتي في سياق جائحة كوفيد ١٩ الذي أدى إلى انقطاع هائل لخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الخدمات الخاصة بالأمهات المرضعات .

ودعت الرسالة إلى زيادة الاستثمارات في تلك الخدمات، خاصة وأن نقص الرضاعة الطبيعية يؤدي إلى وفاة ٨٢٠ ألف طفل كل عام بما في ذلك في البلدان المتقدمة.

وأوضح "سترون" أن منظمة الصحة ستطلق خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مجموعة جديدة من الإرشادات لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية لدعم الرضاعة الطبيعية، وكتيب عن تغذية الرضع والخدج، ومناهج تدريبية لمبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال، مشيراً إلى أن لبن الأم لا يحتوي على فيروس كورونا حتى في حالة إصابة الأم.

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