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بعد غياب 3 أشهر.. مؤسس "علي بابا" يظهر للعيان لكن عبر الفيديو

تحدث من غرفة ذات جدران رمادية لم يحدد مكانها

ظهر مؤسس مجموعة "علي بابا" الصينية "جاك ما"، علناً للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، اليوم الأربعاء، عندما تحدث إلى مجموعة من المدرسين عبر الفيديو، ليهدئ بذلك من المخاوف حول غيابه غير المعتاد عن الحياة العامة، ويدفع أسهم عملاق التجارة الإلكترونية للارتفاع.

وثارت التكهنات حول مكان وجود "جاك ما" في أعقاب تواتر أنباء هذا الشهر عن إبداله بآخر في الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيون الواقع، الذي يقوم بالتحكيم فيه، ووسط حملة تنظيمية تشنّها بكين على إمبراطورتيه التجارية الكبيرة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يظهر الملياردير، الذي يحظى بتبجيل شديد في الصين، على الملأ منذ 24 أكتوبر، عندما انتقد الإجراءات التنظيمية في الصين في كلمة ألقاها خلال منتدى في شنغهاي.

وظهر مؤسس مجموعة "علي بابا" في مقطع فيديو مدته 50 ثانية مرتدياً سترة زرقاء، وتحدث من غرفة ذات جدران رمادية عليها لوحة كبيرة، وبجانبه تشكيلة من الورود، ولم يتضح أين توجد هذه الغرفة.

مجموعة علي بابا الصينية جاك ما

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بعد غياب 3 أشهر.. مؤسس "علي بابا" يظهر للعيان لكن عبر الفيديو
سبق

ظهر مؤسس مجموعة "علي بابا" الصينية "جاك ما"، علناً للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، اليوم الأربعاء، عندما تحدث إلى مجموعة من المدرسين عبر الفيديو، ليهدئ بذلك من المخاوف حول غيابه غير المعتاد عن الحياة العامة، ويدفع أسهم عملاق التجارة الإلكترونية للارتفاع.

وثارت التكهنات حول مكان وجود "جاك ما" في أعقاب تواتر أنباء هذا الشهر عن إبداله بآخر في الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيون الواقع، الذي يقوم بالتحكيم فيه، ووسط حملة تنظيمية تشنّها بكين على إمبراطورتيه التجارية الكبيرة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يظهر الملياردير، الذي يحظى بتبجيل شديد في الصين، على الملأ منذ 24 أكتوبر، عندما انتقد الإجراءات التنظيمية في الصين في كلمة ألقاها خلال منتدى في شنغهاي.

وظهر مؤسس مجموعة "علي بابا" في مقطع فيديو مدته 50 ثانية مرتدياً سترة زرقاء، وتحدث من غرفة ذات جدران رمادية عليها لوحة كبيرة، وبجانبه تشكيلة من الورود، ولم يتضح أين توجد هذه الغرفة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
03:28 PM

بعد غياب 3 أشهر.. مؤسس "علي بابا" يظهر للعيان لكن عبر الفيديو

تحدث من غرفة ذات جدران رمادية لم يحدد مكانها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,573

ظهر مؤسس مجموعة "علي بابا" الصينية "جاك ما"، علناً للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، اليوم الأربعاء، عندما تحدث إلى مجموعة من المدرسين عبر الفيديو، ليهدئ بذلك من المخاوف حول غيابه غير المعتاد عن الحياة العامة، ويدفع أسهم عملاق التجارة الإلكترونية للارتفاع.

وثارت التكهنات حول مكان وجود "جاك ما" في أعقاب تواتر أنباء هذا الشهر عن إبداله بآخر في الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيون الواقع، الذي يقوم بالتحكيم فيه، ووسط حملة تنظيمية تشنّها بكين على إمبراطورتيه التجارية الكبيرة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يظهر الملياردير، الذي يحظى بتبجيل شديد في الصين، على الملأ منذ 24 أكتوبر، عندما انتقد الإجراءات التنظيمية في الصين في كلمة ألقاها خلال منتدى في شنغهاي.

وظهر مؤسس مجموعة "علي بابا" في مقطع فيديو مدته 50 ثانية مرتدياً سترة زرقاء، وتحدث من غرفة ذات جدران رمادية عليها لوحة كبيرة، وبجانبه تشكيلة من الورود، ولم يتضح أين توجد هذه الغرفة.

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