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"كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72

حصيلة الإصابات بلغت 234.998

سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19، اليوم (الأحد)، مقابل 72 أمس، و197 إصابة نزولًا من 270 في اليوم السابق.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير (شباط)، بلغت 33899؛ وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 234998 شخصًا، لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات.

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"كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72
سبق

سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19، اليوم (الأحد)، مقابل 72 أمس، و197 إصابة نزولًا من 270 في اليوم السابق.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير (شباط)، بلغت 33899؛ وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 234998 شخصًا، لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:10 PM

"كورونا" يصيب 197 إيطاليًّا جديدًا ويقتل 72

حصيلة الإصابات بلغت 234.998

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19، اليوم (الأحد)، مقابل 72 أمس، و197 إصابة نزولًا من 270 في اليوم السابق.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير (شباط)، بلغت 33899؛ وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 234998 شخصًا، لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات.

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