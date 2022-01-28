وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

ضربت عاصفة ترابية محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، صباح اليوم، وتسبّبت في انعدام الرؤية بشكل تام.

شاهد .. العاصفة الترابية تحزم شقراء ومراكزها فلاح الجوفان سبق 2019-01-28 ضربت عاصفة ترابية محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، صباح اليوم، وتسبّبت في انعدام الرؤية بشكل تام. ورصدت "سبق"، تداعيات العاصفة التي مازالت تجتاح المحافظة. وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 11:52 AM

شاهد .. العاصفة الترابية تحزم شقراء ومراكزها تسبّبت في انعدام الرؤية على الطرق السريعة





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ضربت عاصفة ترابية محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، صباح اليوم، وتسبّبت في انعدام الرؤية بشكل تام.

ورصدت "سبق"، تداعيات العاصفة التي مازالت تجتاح المحافظة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.