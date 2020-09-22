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مزاد تربة حائل للإبل يعلن إقامة مزاين في فئتي البكار والقعدان

للحيران ضمن الفعاليات المصاحبة للمزاد في نسخته الثالثة يوم الخميس المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لمزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة، إقامة مزاين للحيران ضمن الفعاليات المصاحبة للمزاد في فئتيْ البكار والقعدان (إنتاج ومشترى) في الألوان: الوضح، الشقح، الصفر، الشعل، الحمر، يوم الخميس المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن دخول البكار والقعدان إلى الساحة سيكون على فترتين: الفترة الأولى من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، والفترة الثانية من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة صباح بعد غدٍ الخميس، وذلك بحضور الملّاك لأداء القسم. فيما سيكون التتويج بعد صلاة ظهر الخميس بالمخيم الرسمي للمزاد.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص شوط تحدي (تميّز) لأصحاب المراكز الأولى لفئتي البكار والقعدان في جميع الألوان لبث روح التنافس والحماس لدى جميع المشاركين.

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مزاد تربة حائل للإبل يعلن إقامة مزاين في فئتي البكار والقعدان
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة، إقامة مزاين للحيران ضمن الفعاليات المصاحبة للمزاد في فئتيْ البكار والقعدان (إنتاج ومشترى) في الألوان: الوضح، الشقح، الصفر، الشعل، الحمر، يوم الخميس المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن دخول البكار والقعدان إلى الساحة سيكون على فترتين: الفترة الأولى من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، والفترة الثانية من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة صباح بعد غدٍ الخميس، وذلك بحضور الملّاك لأداء القسم. فيما سيكون التتويج بعد صلاة ظهر الخميس بالمخيم الرسمي للمزاد.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص شوط تحدي (تميّز) لأصحاب المراكز الأولى لفئتي البكار والقعدان في جميع الألوان لبث روح التنافس والحماس لدى جميع المشاركين.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
08:00 PM

مزاد تربة حائل للإبل يعلن إقامة مزاين في فئتي البكار والقعدان

للحيران ضمن الفعاليات المصاحبة للمزاد في نسخته الثالثة يوم الخميس المقبل

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منصور الشلاقي - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لمزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة، إقامة مزاين للحيران ضمن الفعاليات المصاحبة للمزاد في فئتيْ البكار والقعدان (إنتاج ومشترى) في الألوان: الوضح، الشقح، الصفر، الشعل، الحمر، يوم الخميس المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن دخول البكار والقعدان إلى الساحة سيكون على فترتين: الفترة الأولى من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، والفترة الثانية من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة صباح بعد غدٍ الخميس، وذلك بحضور الملّاك لأداء القسم. فيما سيكون التتويج بعد صلاة ظهر الخميس بالمخيم الرسمي للمزاد.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص شوط تحدي (تميّز) لأصحاب المراكز الأولى لفئتي البكار والقعدان في جميع الألوان لبث روح التنافس والحماس لدى جميع المشاركين.

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