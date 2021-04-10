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فيديو الرصاصة القاتلة.. شاهد ما فعله موظف أمن بزميله

اندمج أكثر من اللازم أثناء تدريب على مواجهة اللصوص

في حصة تدريبية على مواجهة اللصوص، توزعت الأدوار بين موظفي شركة أمن روسية، بعضهم رجال أمن، وآخرون لصوص قادمون للسرقة. وأثناء التدريب حدث ما لم يتوقعه أحد.

وحسب وسائل إعلام روسية، فقد أطلق حارس أمن النار على زميل له، يمثل دور لص، أثناء تدريب في شركة أمنية روسية، فأرداه قتيلاً على الفور.

وكان أوليغ كوروبكوف (23 عامًا) يلعب دور اللص في التدريب، لكن زميله الحارس اندمج أكثر من اللازم -على ما يبدو- وقتل "السارق المزيف"، في واقعة شهدتها مدينة نيجني نوفغورود غربي روسيا، حسب "سكاي نيوز عربية".

ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل التدريب الذي أجرته شركة رائدة في نقل الأموال والأشياء الثمينة، وفيها نشاهد الحارس يوجِّه سلاحه نحو كوروبكوف، وهو يهبط من السيارة حاملاً نقودًا، وفجأة يسقط كوروبكوف وهو يتلوى.

وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، فقد ضغط الحارس الزناد "عن طريق الخطأ"؛ فأطلق رصاصة استقرت في صدر الضحية؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورًا.

ووفقًا للصحيفة اليومية، فقد فتحت السلطات الروسية تحقيقًا في الواقعة على اعتبارها "جريمة قتل"، واستدعت الشهود للاستماع إلى أقوالهم.

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فيديو الرصاصة القاتلة.. شاهد ما فعله موظف أمن بزميله
سبق

في حصة تدريبية على مواجهة اللصوص، توزعت الأدوار بين موظفي شركة أمن روسية، بعضهم رجال أمن، وآخرون لصوص قادمون للسرقة. وأثناء التدريب حدث ما لم يتوقعه أحد.

وحسب وسائل إعلام روسية، فقد أطلق حارس أمن النار على زميل له، يمثل دور لص، أثناء تدريب في شركة أمنية روسية، فأرداه قتيلاً على الفور.

وكان أوليغ كوروبكوف (23 عامًا) يلعب دور اللص في التدريب، لكن زميله الحارس اندمج أكثر من اللازم -على ما يبدو- وقتل "السارق المزيف"، في واقعة شهدتها مدينة نيجني نوفغورود غربي روسيا، حسب "سكاي نيوز عربية".

ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل التدريب الذي أجرته شركة رائدة في نقل الأموال والأشياء الثمينة، وفيها نشاهد الحارس يوجِّه سلاحه نحو كوروبكوف، وهو يهبط من السيارة حاملاً نقودًا، وفجأة يسقط كوروبكوف وهو يتلوى.

وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، فقد ضغط الحارس الزناد "عن طريق الخطأ"؛ فأطلق رصاصة استقرت في صدر الضحية؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورًا.

ووفقًا للصحيفة اليومية، فقد فتحت السلطات الروسية تحقيقًا في الواقعة على اعتبارها "جريمة قتل"، واستدعت الشهود للاستماع إلى أقوالهم.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
01:40 AM

فيديو الرصاصة القاتلة.. شاهد ما فعله موظف أمن بزميله

اندمج أكثر من اللازم أثناء تدريب على مواجهة اللصوص

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أيمن حسن - الرياض
9
4,781

في حصة تدريبية على مواجهة اللصوص، توزعت الأدوار بين موظفي شركة أمن روسية، بعضهم رجال أمن، وآخرون لصوص قادمون للسرقة. وأثناء التدريب حدث ما لم يتوقعه أحد.

وحسب وسائل إعلام روسية، فقد أطلق حارس أمن النار على زميل له، يمثل دور لص، أثناء تدريب في شركة أمنية روسية، فأرداه قتيلاً على الفور.

وكان أوليغ كوروبكوف (23 عامًا) يلعب دور اللص في التدريب، لكن زميله الحارس اندمج أكثر من اللازم -على ما يبدو- وقتل "السارق المزيف"، في واقعة شهدتها مدينة نيجني نوفغورود غربي روسيا، حسب "سكاي نيوز عربية".

ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل التدريب الذي أجرته شركة رائدة في نقل الأموال والأشياء الثمينة، وفيها نشاهد الحارس يوجِّه سلاحه نحو كوروبكوف، وهو يهبط من السيارة حاملاً نقودًا، وفجأة يسقط كوروبكوف وهو يتلوى.

وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، فقد ضغط الحارس الزناد "عن طريق الخطأ"؛ فأطلق رصاصة استقرت في صدر الضحية؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورًا.

ووفقًا للصحيفة اليومية، فقد فتحت السلطات الروسية تحقيقًا في الواقعة على اعتبارها "جريمة قتل"، واستدعت الشهود للاستماع إلى أقوالهم.

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