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"النقل" تتفاعل مع "سبق" وتوجِّه بسرعة فتح طريق بني يزيد بالليث

"العتيبي": بصدد إنشاء عبّارات لتصريف مياه السيول والأمطار

وجَّه خالد بن سباح العتيبي، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، بفتح طريق بني يزيد شرقي محافظة الليث بعد تضرره من السيول منذ أربعة أشهر.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" أمس الأول تحت عنوان "4 أشهر لم تشفع لإعادة طريق بني يزيد بالليث لوضعه الطبيعي"، الذي شكا فيه أهالي مركز بني يزيد التابع لمحافظة الليث من سوء وإهمال الطريق الذي يربطهم بالمحافظة منذ هطول الأمطار وجريان السيول التي اجتاحت المركز خلال شهر رمضان الماضي، وخلفت الكثير من الخسائر، ولا يزال يعاني منذ ذلك الوقت حتى الآن من الانجرافات الخطيرة في بعض أجزائه، وانعدام السلامة المرورية.

وقال خالد العتيبي، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، في تصريح إلى "سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 01/ 01/ 1441 هـ، نفيدكم بأن الطريق المشار إليه في الخبر يعاني انجرافات صخرية من جراء السيول المنقولة إليه من محافظة ميسان وما جاورها؛ وتم مؤخرًا وقوف فريق فني من الخبراء الهيدرولوجيين التابعين لوزارة النقل، وذلك خلال جولتهم على عدد من المواقع في المنطقة التي تضررت نتيجة الأمطار والسيول".

وأضاف: "جاءت توصيات اللجنة بتوجيه مقاول الصيانة بعمل الإصلاحات اللازمة لهذه المواقع".

وتابع: "لكون مقاول الصيانة المسؤول عن الموقع قد تسلم أعماله الفعلية في هذه الوصلة بتاريخ 13/ 11/ 1440 ه فقد قام مؤخرًا بأعمال الرفع المساحي للمواقع المتضررة".

وقال "العتيبي": "كما نود الإشارة إلى أنه تم توجيه المقاول بسرعة فتح الطريق لمستخدميه، وتأمين المواقع بوسائل السلامة اللازمة. وإن وزارة النقل بصدد اعتماد إنشاء عبّارات صندوقية لتصريف مياه السيول والأمطار على الطريق، كما أن فرق الصيانة قد باشرت أعمالها لإزالة الصخور وإصلاح الأضرار التي تعرض لها الطريق من السيول التي مرت به مؤخرًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تتفاعل مع "سبق" وتوجِّه بسرعة فتح طريق بني يزيد بالليث
سبق

وجَّه خالد بن سباح العتيبي، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، بفتح طريق بني يزيد شرقي محافظة الليث بعد تضرره من السيول منذ أربعة أشهر.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" أمس الأول تحت عنوان "4 أشهر لم تشفع لإعادة طريق بني يزيد بالليث لوضعه الطبيعي"، الذي شكا فيه أهالي مركز بني يزيد التابع لمحافظة الليث من سوء وإهمال الطريق الذي يربطهم بالمحافظة منذ هطول الأمطار وجريان السيول التي اجتاحت المركز خلال شهر رمضان الماضي، وخلفت الكثير من الخسائر، ولا يزال يعاني منذ ذلك الوقت حتى الآن من الانجرافات الخطيرة في بعض أجزائه، وانعدام السلامة المرورية.

وقال خالد العتيبي، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، في تصريح إلى "سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 01/ 01/ 1441 هـ، نفيدكم بأن الطريق المشار إليه في الخبر يعاني انجرافات صخرية من جراء السيول المنقولة إليه من محافظة ميسان وما جاورها؛ وتم مؤخرًا وقوف فريق فني من الخبراء الهيدرولوجيين التابعين لوزارة النقل، وذلك خلال جولتهم على عدد من المواقع في المنطقة التي تضررت نتيجة الأمطار والسيول".

وأضاف: "جاءت توصيات اللجنة بتوجيه مقاول الصيانة بعمل الإصلاحات اللازمة لهذه المواقع".

وتابع: "لكون مقاول الصيانة المسؤول عن الموقع قد تسلم أعماله الفعلية في هذه الوصلة بتاريخ 13/ 11/ 1440 ه فقد قام مؤخرًا بأعمال الرفع المساحي للمواقع المتضررة".

وقال "العتيبي": "كما نود الإشارة إلى أنه تم توجيه المقاول بسرعة فتح الطريق لمستخدميه، وتأمين المواقع بوسائل السلامة اللازمة. وإن وزارة النقل بصدد اعتماد إنشاء عبّارات صندوقية لتصريف مياه السيول والأمطار على الطريق، كما أن فرق الصيانة قد باشرت أعمالها لإزالة الصخور وإصلاح الأضرار التي تعرض لها الطريق من السيول التي مرت به مؤخرًا".

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:34 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:11 PM

"النقل" تتفاعل مع "سبق" وتوجِّه بسرعة فتح طريق بني يزيد بالليث

"العتيبي": بصدد إنشاء عبّارات لتصريف مياه السيول والأمطار

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجَّه خالد بن سباح العتيبي، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، بفتح طريق بني يزيد شرقي محافظة الليث بعد تضرره من السيول منذ أربعة أشهر.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" أمس الأول تحت عنوان "4 أشهر لم تشفع لإعادة طريق بني يزيد بالليث لوضعه الطبيعي"، الذي شكا فيه أهالي مركز بني يزيد التابع لمحافظة الليث من سوء وإهمال الطريق الذي يربطهم بالمحافظة منذ هطول الأمطار وجريان السيول التي اجتاحت المركز خلال شهر رمضان الماضي، وخلفت الكثير من الخسائر، ولا يزال يعاني منذ ذلك الوقت حتى الآن من الانجرافات الخطيرة في بعض أجزائه، وانعدام السلامة المرورية.

وقال خالد العتيبي، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، في تصريح إلى "سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 01/ 01/ 1441 هـ، نفيدكم بأن الطريق المشار إليه في الخبر يعاني انجرافات صخرية من جراء السيول المنقولة إليه من محافظة ميسان وما جاورها؛ وتم مؤخرًا وقوف فريق فني من الخبراء الهيدرولوجيين التابعين لوزارة النقل، وذلك خلال جولتهم على عدد من المواقع في المنطقة التي تضررت نتيجة الأمطار والسيول".

وأضاف: "جاءت توصيات اللجنة بتوجيه مقاول الصيانة بعمل الإصلاحات اللازمة لهذه المواقع".

وتابع: "لكون مقاول الصيانة المسؤول عن الموقع قد تسلم أعماله الفعلية في هذه الوصلة بتاريخ 13/ 11/ 1440 ه فقد قام مؤخرًا بأعمال الرفع المساحي للمواقع المتضررة".

وقال "العتيبي": "كما نود الإشارة إلى أنه تم توجيه المقاول بسرعة فتح الطريق لمستخدميه، وتأمين المواقع بوسائل السلامة اللازمة. وإن وزارة النقل بصدد اعتماد إنشاء عبّارات صندوقية لتصريف مياه السيول والأمطار على الطريق، كما أن فرق الصيانة قد باشرت أعمالها لإزالة الصخور وإصلاح الأضرار التي تعرض لها الطريق من السيول التي مرت به مؤخرًا".

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